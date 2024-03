NOVA OPTUŽNICA PROTIV MILJANA HOFMANA! Sa kumom pretukao muškarca ispred poznatog noćnog kluba u Beogradu!

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miljana Vidovića Hofmana i Predraga Radovića zbog napada na muškarca M.S. pre dve godine ispred beogradskog noćnog kluba, potvrđeno je za Kurir.

- Njih dvojica su optuženi da su 17. marta 2022. godine u Beogradu ispred kluba "Kasina" brutalno pretukli ovog muškarca udarajući ga pesnicama po glavi i telu - kaže naš izvor i dodaje da su Hofman i Radović dugogodišnji prijatelji i kumovi.

Miljan Hofman foto: Printscreen/Instagram

M.S. je tada zadobio teže telesne povrede.

Na teret im se stavlja krivično delo Teška telesna povreda za koje je predloženo da sud okrivljenom Miljanu Vidoviću izrekne kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci, a okrivljenom Predragu Radoviću 1 godine.

Miljan Vidović, poznatiji kao Hofman, osuđen je 23. februara ove godine u Osnovnom sudu u Rumi na 10 meseci zatvora zbog zlostavljanja i mučenja. U kaznu će mu, kako je saopštio sudija, biti uračunato i vreme provedeno u pritvoru, u kom je bio četiri meseca pre izricanja presude.

Inače, pre izricanja presude, u sudnici su saslušani svedoci i oštećeni.

- Svi su izjavili da je snimak bio šala i da je sve bilo dogovoreno pre nego što je on sačinjen, kao i da to nije ceo snimak već je on sečen - rekao je ranije izvor Kurira. I sam Miljan Vidović je u svojoj odbrani pred sudom tvrdio "da je snimak bio unapred dogovoren i da je predstavljao skeč za društvene mreže".

Miljanu Hofmanu se, podsetimo, sudilo se zbog sumnje da je maltretirao i šamarao konobara jednog restorana u Irigu. Na snimku se vidi kako se okrivljeni oštećenom unosi u lice i obraća mu se neprijatnim tonom, a u jednom trenutku ga grize za obraz i hvata ga za lice.

Inače, Miljan Vidović i njegov brat Ljuban poznati su srpski kik-bokseri.