SRĐAN SE STRAŠNO PROMENIO PRE GODINU DANA, 20 GODINA RADIO U VODOVODU Komšije osumnjičenog: Voli mnogo da popije, to nije tajna

Komšije iz dva Borska sela, Zlot odakle je Dejan Dragijević i Luka odakle je Srđan Janković šokirani su činjenicom da su njih dvojica 10 dana koliko se Danka vodila kao nestala, čutali i gledali kako je cela Srbija na nogama da je pronađe i slušali apele porodice i policije koji mole za pomoć!

- Niko od nas nije slutio da bi neko među nama mogao da zna bilo šta o Danki, a kamoli da je krivac za njen nestanak ili smrt - zgroženo kaže jedna komšinica Jankovića iz Luke za Kurir.

Srđan Janković foto: Nemanja Nikolić

Kako nam je ispričala on je 20 godina radio u Vodovodu.

- Dugo je bio njihov radnik i nikada nije problema, da mi znamo. Onda se odselio u inostranstvo da tamo radi, ali nije se snašao ni uklopio, pa se vratio i vraćen je na posao - kaže naša sagovornica.

Kako saznajemo, Srđan Janković bio je taj koji je dete bacio na deponiju i "rešio se tela", a njegove komšije dodaju da je on u poslednje vreme drugačiji, ali nedovoljno da bi neko pomislio da tako nešto može da učini..

Danka Ilić foto: Printscreen/TikTok

- On je do pre godinu dana važio za poštenog čoveka, ali je pre godinu dana počeo da baulja po selu i svašta se za njega govorilo. Kako smo čuli to je otkad ga je ostavila žena - kaže jedan žitelj sela Luke i dodaje:

- Poslednjih nekoliko dana, otkako je Srbija počela da traga za nestalom Dankom Ilić, on nije nos promolio iz kuće. On bi ranije stalo sedeo ispred seoskih prodavnica, a poslednjih deset dana ga niko tamo nije viđao, što nam je bilo čudno, jer je to njegova svakodnevica bila. Mislili smo zato da je negde otputovao, ali smo ga onda pre neki dan videli da ide na posao.

Meštani Zlota sa druge strane, kažu da je Dragijević koji je vozio "fijat" kojim je Danka udarena, bio sasvim normalan, kao i inače.

- Viđali smo ga ovih dana, išao je na posao najnormalnije, vraćao se s posla. Delovao je normalno, nije odavao utisak da je nešto zabrinut ili uzbuđen. Bukvalno nismo primetili da je drugačiji nego inače - kažu nam šokirani meštani Zlota.

Dejan Dragijević foto: Nemanja Nikolić

Oni dodaju da Dejan važi za "zatvorenog tipa", te da se nije mnogo družio s komšijama.

- Voli mnogo da popije, to nije tajna. Često je bio pijan. Ipak, ni na kraj pameti nam nije palo da može ovako nešto da učini. Sve i da je slučajno udario dete autom, pa zar nije ljudski i logično da ga odveze u Hitnu pomoć, a ne da ga baci na deponiju?! Mi ne možemo da verujemo kakav je to mozak - zaprepašćeno kažu meštani Zlota.

Bonus video:

01:41 Danka Ilić