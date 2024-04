UGLEDNI BIVŠI INSPEKTOR O UBISTVU MALE DANKE ZA KURIR: Možda će se javnost ljutiti na mene, ali jednu stvar želim da kažem (VIDEO)

Biti deo Beogradskog SUP-a devedesetih godina i graditi karijeru inspektora značilo je da morate da budete prisutni na ulici, na ratištu, među ratnim profiterima, švercerima nafte i oružja, zvezdarskim, voždovačkim i novobeogradskim kriminalcima, da biste znali šta možete da sprečite, koje već učinjeno delo da rešite i u kom pravcu će vam teći istraga.

foto: Kurir televizija

Od prvog radnog dana na odeljenju potere sve je bilo specifično. Od vođe grupe na krvnim deliktima, preko pozicije šefa na seksualnim deliktima do odeljenja za eksplozije, kao rođeni Beograđanin, bio je spona policije i žestokih momaka sa ulice.

Rešavao je najveća politička ubistva iza kojih je stajala takozvana Srpska duboka država. Najteže nedelo kom je svedočio je bila nepravda koja mu je učinjena i lažna optužba bez dokaza da je odao službenu tajnu.

Gost emisije Crna Hronika na Kurir televiziji bio je je Bratislav Gagović, bivši šef odseka za istraživanje uzroka eksplozija i požara u petom odeljenju UKP-a koji je za Kurir televiziju komentarisao slučaj Danke Ilić:

foto: Kurir televizija

- Ovo sada što se radi je u jednu ruku po meni dobro da se dvojica osumnjičenih ne podudaraju u iskazu. Koji su im motivi, to valjda kolege bolje znaju. Ja mogu samo da pretpostavim. Postoji tu jedna stvar. Možda će se javnost naljutiti na mene, ali želim da vam kažem sledeće: Da su oni to dete udarili, a potom ga uzeli i odveli u prvu medicinsku ustanovu, čak iako su možda bili popili, ovaj bi vozač dobio između 3-5 godina. Ne bi dobio veću kaznu - rekao je Gagović i dodao:

- Da su odreagovali savesno, uzeli malu i pružili joj hitnu medicinsku pomoć zaista ne verujem da bi dobio više od 3-5 godina i pored alkohola u krvi. On se verovatno plašio i onda je to, ako je još i bio pijan, to je povuklo tu posledicu gde je uradio to što je uradio. Ako je tačno da je ona nesrećna bila živa, onda mu sleduje maksimalna kazna koja postoji u Srbiji i to je to. I zato verovatno on krije telo jer će obdukcija pokazati da li je taj anđeo bio još živ i da li je zadavljen ili na neki drugi način usmrćen.

02:09 UGLEDNI BIVŠI INSPEKTOR O UBISTVU MALE DANKE ZA KURIR: Možda će se javnost ljutiti na mene, ali jednu stvar želim da kažem

Kurir.rs

