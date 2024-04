MISTERIJA LAZAREVOG KANJONA Da li je Dalibor PRED SMRT OTKRIO da je Dankino telo u najvećem podzemnom lavirintu u Srbiji? (VIDEO)

Srpski istražitelji, policija i Gorska služba spašavanja čitavog dana imali su poteškoće u pretraživanju Zlotskog kraja, ne bi li konačno pronašli telo ubijene Danke Ilić.

Naime, neumorno se istražuje svaki pedalj ovog borskog sela, pedalj po pedalj. Na red je došla Zlotska reka, ali i Lazareva kanjon - jedan od najnepreglednijih kompleksa podzemnih tunela u Srbiji.

1 / 5 Foto: MUP Srbije

Neposredno pre toga, tim hitne pomoći s pripadnicima policije stigao je pred kuću Dragijevićevih u selu Zlot kod Bora kako bi obavestili porodicu osumnjičenog za ubistvo devojčice da je, nakon što mu je pozilo u policijskoj postaji u Boru gde je bio u pritvoru, preminuo njen mlađi sin Dalibor Dragijević (40).

Dalibor je prema još uvek nezvaničnim informacijama imao infarkt, a telo je poslato na obdukciju u Beograd.

Oba brata nalazila su se, zajedno sa ocem, u pritvoru zbog nestanka devojčice. Dejan Dragijević pod optužbom da ju je ugušio nakon što su je službenim autom Vodovoda udarili on i vozač Srđan Janković (50).

Sa druge strane brat Dalibor je prema Dejanovu priznaju sa ocem Radoslavom pomogao da se premesti Dankino telo s divlje deponije. Ali nijedan policiji nije otkrio lokaciju.

Lazareve pećine su "najveći lavirint" u Srbiji, nikada nisu do kraja istražene

Pripadnici Specijalističkog tima za spasavanje iz ruševina iz Bora Sektora za vanredne situacije, zajedno sa ostalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Gorskom službom spasavanja pretražili su do sada pola trase od 7 kilometara Lazarevog kanjona, uz korišćenje spasilačke specijalne opreme, a u toku je i nastavak pretrage jame iznad kanjona, duboke 70 metara.

Ova lokacija se nalazi na samo tri kilometra od kuće Dragijevićevih, ujedno nedaleko i od Banjskog polja. Sumnja se da, ako su upravo ovde bacili Dankino telo biti gotovo nemoguće pronaći ga.

Zbog strmosti svojih stenovitih litica, ovaj kanjon ni dan danas nije u potpunosti ispitan i poznat je po mnogobrojnim pećinama i jamama.

Kanjon je dugačak više od 4,5 km, praktično nemoguć za detaljno pretraživanje jer dubina je na mestima od 300 do 500 metara. Zbog strmine njegovih stenovitih litica, Lazarev kanjon do danas uopšte nije u potpunosti istražen i poznat je po desetinama špilja i jama.

Iz kuće je policija je juče iznosila vreće s dokazima i iz jedne je virila drška lopate koja je poslata na veštačenje da bi se utvrdilo je li možda korišćena.

foto: Shutterstock

Podsetimo, Srđan Janković i Dejan Dragijević, kolege iz JKP Vodovod, su 26. marta devojčicu udarili službenim vozilom, a potom istim njeno telo odvezli na deponiju gde su ga prvobitno bacili. Potraga traje od četvrtka, a ispituje se i pretražuje da li je ono prebačeno sa tog mesta, kako je jedan od njih rekao policiji.

Osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić saslušani su u petak u tužilaštvu, a tom prilikom jedan od osumnjičenih je priznao zločin, dok se drugi branio ćutanjem.

foto: Nemanja Nikolić

- Oni su ispričali način na koji se sve desilo, ko je koju ulogu imao. Međutim, dva dana nakon tragičnog događaja, jedan se vratio i uzeo telo i sklonio ga i neće da prizna gde ga je sakrio - rekao je ranije načelnik policije Ninoslav Cmolić pa nastavio:

- Oni su u Tužilaštvu potvrdili prethodnu priču, do detalja opisali šta se dogodilo i svoju ulogu, priznali sve, ali opet je Dejan Dragijević na kraju stao i rekao: "Gde sam sakrio telo, ne sećam se"... Vozač Srđan Janković ne zna gde je telo sakriveno. Suvozač to zna, međutim, oni su razgovarali dva-tri dana nakon toga, a ovaj mu je rekao: "To je moja briga, ja sam odradio što je trebalo"...

Na predlog tužilaštva, sudija za prethodno postupak Višeg suda u Zaječaru osumnjičenima je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.