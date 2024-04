"HIPOTETIČKI JE MOGUĆE DA SU OSUMNJIČENI PRIJAVILI LAŽNO KRIVIČNO DELO?!" Šokantna teorija Markovića o istrazi JEZIVOG ZLOČINA

O razvoju slučaja ubistva dvogodišnje Danke Ilić svoja gledišta su u emisiji Puls Srbije dali Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi- nova snaga Srbije" i Mladen Radulović, novinar.

Marković se osvrnuo na slučaj koji je potresao domaću i svetsku javnost - ubistvo dvogodišnje Danke Ilić:

- Što se tiče ovoga svega ja sam već o tome govorio. Ono što je novo vezano za ovaj tragična slučaj je to što su sada neka druga lica pohapšena. Jedan od osumnjičenih se brani ćutanjem dok je drugi prznao. Sada imamo predistražni postupak i ne znamo da li su validni iskazi - rekao je Marković.

Okolnost da osumnjičeni priznaju zločin, ali ne žele ili nisu u stanju da se sete gde je ostavljeno telo devojčice Marković je komentarisao na sledeći način:

- Postoji alkoholna zaboravnost. Od straha šta su uradili dešava se i to. Zamislite, a naravno ja sve ovo govorimo kao pretpostavku, dakle hipotetički, jer mi pouzdanih znanja još uvek nemamo. Da su oni telo male devojčice, stavili u dve ili više kesa i da ne znaju ni sami šta su uradili i da se uopšte ne sećaju šta su uradili. Tamo ima svačega deponija, svega. Oni se toga zaista možda ne mogu setiti. Sad verovatno psiholozi rade s njima.

Može da se desi i ono što sam ranije rekao. Možda ovo klizi u 334 (krivičnog zakonika, Lažno prijavljivanje krivičnog dela, prim. nov) zbog popularnosti i senzacionalizma, a to je prijavljivanje lažnog krivičnog dela - da su prijavili nešto što nisu u radili. Sve su opcije u opticaju.

Radulović je izrazio razumevanje za pretpostavku koju je naveo sagovornik:

- Razumem šta gospodin Marković govori, iako to zvuči kao malo verovatno. Postoji i ta mogućnost da je osumnjičenima nešt ponuđeno da bi se lažno prijavili. Mi ne znamo da li su bili u nekim dugovima? Da li su možda konzumirali narkotike. Jeste to malo verovatno, ali javno mnjenje traži da se sve okonlnosti što pre reše, i to treba uzeti u obzir kao značajnu okolnost. Možda nisu mislili da će u toj meri dospeti pod lupu medija.

