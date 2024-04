I DALJE OSTAJE VELIKA MISTERIJA KAKO JE OVDE USPELA DA PROĐE Glavni urednik Kurira pokazao nove fotografije iz potrage za Dankom

I dalje traje potraga za telom ubijene devojčice Danke Ilić. Pretraživana je Lazareva pećina koja se nalazi kod sela Zlot, Lazarev kanjon, kao i celokupno područje duž Zlotske reke.

Dokle se stiglo sa potragom i da li će uskoro pripadnici MUP-a pronaći telo, voditeljki emisije Puls Srbije na Kurir televiziji Milici Marković otkrio je Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

foto: Kurir televizija

On je gledaocima pokazao fotografije našeg fotoreportera Nemanje Nikolića, koji se već danima nalazi na licu mesta zajedno s novinarkama Tatjanom Vasiljević i Slađanom Nedeljković.

- Ja sam prošli put kad sam dolazio, ako se setite, pokazao sliku tog glavnog puta i bila su tu kola hitne pomoći i policije u pozadini te kuće. Znamo svi ovu fotografiju koju je majka prikazala, zapravo nekoliko puta slikala, neposredno pred Dankin nestanak. Tu imamo i neki travnjak, tu je i majčin automobil i vide se te zgrade. Međutim, kolega Nemanja Nikolić, naš fotoreporter nam je poslao i juče nove fotografije. Zapravo, evo vidite, to je iz drugog ugla, to imanje. To je njihovo imanje. Ovde je, što je interesantno, bilo žbunje, bilo je dosta smeća, bila je neka šumica. To je sad sve preorano, tu je traženo telo i sad tu je jedna, da kažem, ledina, ali možemo da zamislimo da je, devojčica izgleda tu, ipak uspela da prođe - pojasnio je Nedić i nastavio izlaganje.

foto: Kurir televizija

- Znači, to je taj nastavak puta koji sam ja prošli put objašnjavao i to je put gde je ona, na žalost, izašla, a taj pikap je u tom momentu nesrećno naleteo i baš u tom trenutku je udario. Međutim, ono što opet ne možemo napraviti neku jaču rekonstrukciju ove slike jer je bukvalno ovde sve razrušeno i jer su bageri i vozila komunalnih preduzeća nosili tone smeća i sad opet se postavlja pitanje kako je devojčica uspela, s obzirom da je dvogodišnja devojčica, a kažu da se i slabije kretala, kako je uspela da prođe i taj deo koji nije veliki, ali je bio, s velikom količinom smeća, šuta i žbunja. Ovo je mesto na kome je ona prošla, znači nije na onoj uspon strani kao što smo mi mislili.

01:55 GLAVNI UREDNIK KURIRA POKAZAO NOVE FOTOGRAFIJE IZ POTRAGE ZA DANKOM! I dalje ostaje velika misterija kako je OVDE USPELA DA PROĐE

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:11 UPRAVO MI JE JAVLJENO, POLICIJA HITNO KRENULA NA NOVO GROBLJE Reporterka Kurira sa Lazarevog kanjona s NAJNOVIJOM INFORMACIJOM