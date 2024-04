"PRETRAŽUJE SE I GDE LJUDSKA NOGA NIJE KROČILA" Brkić iz MUP o potrazi za malom Dankom: To da tela nema, to je fraza iz romana

Sama činjenica da tela nema, to je priča iz romana. Mi imamo direktne veze koje njih spajaju sa zločinom. Ovde se ni u kom slučaju ne može raditi o običnom ubistvu, ovo je teško ubistvo i za to je predviđena doživotna kazna

Potraga za telom ubijene Danke Ilić (2) ušla je u šesti dan. Policija neumorno traga, obilazi i kopa sva mesta po Banjskom polju i okolini kako bi se telo devojčice što pre pronašlo.

Državni sekretar MUP-a, Željko Brkić istakao je danas da policija neumorno traga za telom Danke Ilić.

Željko Brkić govoreći o osumnjičenima za ubistvo male Danke Ilić istakao je nedavno da je njihov oblik ponašanja jedan od najmonstruoznijih. Jedan od osumnjičenih detaljno je opisivao kako je ubio Danku Ilić, dok je drugi odlučio da se brani ćutanjem. Takođe, osumnjičeni za ubistvo svaljuju krivicu jedan na drugog, istakao je Brkić nedavno, pokušavajući na taj način da se izvuku.

Sedmi dan od hapšenja osumnjičenih Sedmi dan od hapšenja osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić telo devojčice još uvek nije pronađeno, a pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) iz Beograda i Bora pregledaju okolinu kuće D. D. koji je osumnjičen za ubistvo. Policajci i vatrogasci stigli su u utorak u selo Zlot gde pretražuju okolinu kuće osumnjičenog, dok pripadnici Sektora za vanredne situacije pregledaju potok koji je u blizini, preneo je RTS. Prethodnih dana policija, zajedno sa spasilačkim timom i Gorskom službom spasavanja pretraživala je Lazarev kanjon, a pregledana je i jama iznad kanjona doboka 70 metara. Dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta, a 4. aprila je predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je ubijena i da su uhapšena dvojica osumnjičenih. Tužilaštvo je saopštilo da je D. D. priznao zločin, dok se J. S. branio ćutanjem. Uhapšeni su otac i brat jednog od osumnjičenih zbog sumnje da su pomogli da se telo premesti na za sada nepoznatu lokaciju. Brat osumnjičenog za ubistvo D. D. preminuo je u Policijskoj upravi u Boru u nedelju, podseća Beta.

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova osvrnuo se na spekulacije i apelovao na javnost da se vodi saopštenjima MUP-a. Ističe i da policija neumorno traga za telom Danke Ilić.

- Ovo je zaista bolna tema za čitavo društvo, dosta je bilo spekulacija o tom monstruoznom zločina. 4. aprila smo suočeni sa istinom da dete nije živo, tada su sve naše nade potonule da ćemo dete živo naći. Od 26. mata do 4. aprila bilo je dosta spekulacija. Mi iz MUP-a smo od 26. marta izašli sa 9 saopštenja, kako ne bismo ugrozili istragu. Preko 1.500 naših pripadnika je dalo sve od sebe da pronađe dete otkako je prijavljen nestanak. Mi sa ove strane kao profesionalci morali smo da se držimo procedura i da ne dozvolimo da se istraga kompromituje. Ja bih ovom prilikom zamolio sve učesnike u javnom prostoru, sve one koji imaju mogućnost da iznesi javnu reč koja se čuje da se vode saopštenjima koje izdaje MUP. Molim javnost da ne podleže lažnim vestima i proizvoljnim zaključcima, već da veruje policiji. Neumorno tražimo telo Danke Ilić - rekao je Brkić gostujući na Happy TV.

"Pretražuje se teren gde ljudska noga nije kročila"

- Neumoran rad naših ljudi neće prestati. Trenutno se rade intenzivne akcije na rejonu Lazarevog kanjona, Zlovtke reke, Lazareve pećine. Moram da kažem da naši ljudi izlažu svoje živote riziku i opasnosti jer pristupaju tako nepristupačnim terenima gde ljudska noga nikada nije kročila. Svi su oni ljudi, svi oni se osećaju sa patnjama ove porodice i imaju decu tog uzrasta. I ta njihova odgovornost prelazi službeno i profesionalno. To je moralna i ljudska odgovornost.. Ta njihova odgovornost prevazilazi odgovornost. Oni su premestili telo, ali sve će to biti utvrđeno - rekao je Brkić i dodao:

- Sama činjenica da tela nema, to je priča iz romana. Mi imamo direktne veze koje njih spajaju sa zločinom. Ovde se ni u kom slučaju ne može raditi o običnom ubistvu, ovo je teško ubistvo jer se radi o detetu i za to je predviđena doživotna kazna. Ko im je pomogao, kako su premestili telo, okolnosti, sve će se to utvrditi. Sva pitanja koja javnost intrigira, dobiće odgovor kad se za to steknu uslovi - rekao je Brkić.

