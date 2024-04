3 RAZLOGA ZBOG KOJIH JE VAŽNO DA POLICIJA PRONAĐE TELO DANKE ILIĆ: To će otkloniti sve sumnje, a za roditelje je OVO najbitnije

Potraga za telom male Danke Ilić (2) iz Bora, za čije su ubistvo 26. marta u Banjskom polju kod Bora osumnjičeni Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot i Srđan Janković (50) iz sela Luka, ušla je u deseti dan, ali i dalje nema nikakvih pomaka. Policija i spasilačke ekipe prečešljale su veliki broj lokacija, pretražile i lokacije na koje ljudska noga gotovo da nije ni kročila, ali tela i dalje nema.

Ekipe na terenu

- Ekipe su non-stop na terenu, a sada se ponovo proveravaju svi šahtovi i rezervoari koji su aktivni ili neaktivni, kao i prirodni i veštački sistemi za navodnjavanje. Ovo se radi zbog toga što su osumnjičeni za ubistvo devojčice Dragijević i Janković bili zaposleni u borskom "Vodovodu" i po prirodi posla dobro poznaju te sisteme - kaže izvor Kurira.

Naš sagovornik napominje i da postoje najmanje tri razloga zbog kojih je važno naći Dankino telo.

- Kao prvo, važno je da telo bude nađeno kako bi se sa sigurnošću utvrdilo kako je devojčica ubijena. Zasad postoji priznanje Dejana Dragijevića, jednog od osumnjičenih, da je golim rukama zadavio dete, na koje su prethodno Janković i on naleteli službenom "fijat pandom", ali zbog daljeg postupka, kao i zbog zaprećene kazne, potrebno je da obdukcija pokaže šta se zaista desilo, kako je Danka nastradala. Uvek postoji mogućnost da je za devojčicu već naletanje vozilom bilo kobno, tako da to može uticati i na kvalifikaciju krivičnog dela - kaže izvor Kurira iz istrage.

Kao drugi razlog za pronalazak tela naš sagovornik navodi izbegavanje različitih spekulacija u javnosti.

rekonstrukcija kako je došlo do saobraćajne nesreće u banjskom polju

- Svedoci smo poslednjih dana da se u javnosti pojavljuju svakakve teorije, čak i priče da devojčica možda i nije nastradala i da je ipak žrtva trgovine decom... Iako svi dosadašnji dokazi ukazuju na to da je Danka nesumnjivo bila žrtva dvojice radnika JKP "Vodovod" iz Bora, sve dok telo ne bude nađeno, biće onih koji će tvrditi da sudbina devojčice nije onakva kako se prikazuje - konstatuje sagovornik Kurira.

Tuga ne prolazi

Kao treći, ali ne i najmanje bitan razlog, izvor Kurira napominje da je bitno pronaći Dankino kako bi devojčica bila sahranjena kako dolikuje!

- Roditeljsku tuga i bol zbog gubitka deteta ništa ne može da nadomesti, to je valjda svima jasno. Međutim, isto tako je bitno da mala Danka dobije večni dom, gde će roditelji i rođaci moći da dođu, da zapale sveću i održe pomen. To je jasno i policajcima na terenu i svima koji učestvuju u potrazi, pa zato nadljudskim naporima već danima pretražuju vrlo komplikovani teren u nadi da će uspešno staviti tačku na ovu potragu - konstatuje izvor Kurira.

Fotografije potrage u borskom okrugu

Podsetimo, dvogodišnja Danka Ilić je nastradala 26. marta, kada su je osumnjičeni Dragijević i Janković najpre udarili službenom "fijat pandom", a zatim je Dragijević zadavio golim rukama. Telo su bacili na deponiju, ali je ono dva dana kasnije pomereno na drugu, zasad nepoznatu lokaciju. Za pomeranje tela osumnjičeni su Dejanov otac Radoslav Dragijević (73) i brat Dalibor (40). U međuvremenu, Dalibor je o posledica srčanog udara preminuo u borskoj policiji u noći između 6. i 7. aprila i sahranjen je prekjuče u Zlotu.

2. Spekulacije - u javnosti se i dalje pojavljuju svakakve teorije, čak i one da je devojčica živa i žrtva trgovine decom

Novi pravac istrage

Pretraženo selo Sumrakovac i putevi koji vode do njega

U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da su policajci juče pretraživali selo Sumrakovac, koje je oko 13 kilometara udaljeno od sela Zlot, iz kog su osumnjičeni Dejan i njegov otac Radoslav Dragijević.

- Od Zlota to Sumrakovca ima više mogućih pravaca i uglavnom su to putevi za poljoprivrednu mehanizaciju, bez asfalta, s tucanikom i šibljem pored puta. Rečju, to je veoma nepristupačan teren - kaže izvor iz istrage.