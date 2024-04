OVE LOKACIJE OKO SELA ZLOT SAMO SAMO MEŠTANI DOBRO POZNAJU Konvoj žandarmerije pretresa BAŠ OVU KUĆU! Slike sa lica mesta

Deveti dan potrage za telom dvogodišnje Danke Ilić je osvanuo, a policija i dalje pomno radi kako bi naišla na bilo kakav trag, s obzirom na to da osumnjičeni za njeno ubistvo još uvek nisu progovorili gde je sakriveno telo nakon što su ga 28. marta pomerili sa divlje deponije.

Agoniji se ne nazire kraj, a čini se da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na još većim mukama kada je u prostorijama Policijske uprave u Boru preminuo brat prvoosumnjičenog, Dalibor Dragijević, koji je zajedno sa ocem pomogao bratu da sakrije telo dvogodišnje devojčice, pa se pretpostavlja da je možda jedini i on znao skrivenu lokaciju.

Međutim, kako se potraga dalje nastavlja, policijski službenici su sve snage, nakon Zlota, usmerili ka okolini Sumrakovca.

1 / 9 Foto: Nemanja Nikolić

- Juče je policija prolazila ovim putem, s tim da je ovo i dalje selo Zlot, odnosno prostor koji se nalazi na međi Sumrakovca i Podgorca - ispričala je za Kurir jedna meštanka i dodala da ovo nije prvi put da je policija bila u poseti ovom kraju, upravo zbog slučaja nestanka devojčice.

- Svima i dalje odzvanja u glavi to da je nestala Danka, a tek da ne pričam o tome da su u njeno ubistvo umešani ljudi iz porodice Dragijević. Ja njih poznajem, uvek su bili normalni ljudi, radni i vredni, kadgod je nekome trebala pomoć oko neke popravke, oni su to radili i besplatno. A to šta se tačno ljudima desi u glavi da nešto ovako urade, samo oni znaju. Policija je dolazila u ovaj kraj i juče, a i pre neki dan. Čitav konvoj žandarmerije je obilazio napuštenu kuću i štalu, tu sada nikoga nema, a čovek živi u Boru, ne znamo da li ga je neko obavestio da su dolazili - ispričala je naša sagovornica.

1 / 10 Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, pored osumnjičenog Dejana Dragijevića uhapšen je I Srđan Janković iz sela Luka, kada su 26. marta udarili devojčicu Danku Ilić službenim kolima “fijat panda” u Banjskom polju. Srđan se po hapšenju branio ćutanjem, dok je Dejan priznao da je dete ubacio u kola, a onda zadavio i bacio na obližnju deponiju. Nakon što je osumnjičeni saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, rekao je da je dva dana kasnije, odnosno 28. marta telo deteta premestio na drugu lokaciju, I to uz pomoć sada već pokojnog brata Dalibora i privedenog oca Radoslava (73).

Niko od osumnjičenih još uvek nije izgovorio pravo mesto na kojem se nalazi telo devojčice, potraga traje danima, a telo Danke još uvek nije pronađeno.

Iako su osumnjičeni za monstruozni zločin u potpunosti priznali delo, danas smo ušli u deveti dan portage za telom devojčice, stoga, pored priznanja, jedno je još uvek misterija – gde se nalazi telo male Danke? Iz tog razloga, danas se nastavlja detalja potraga, a major Bojana Otović Pjanović nedavno je istakla neke od razloga zbog čega osumnjičeni ne žele da otkriju lokaciju gde su sakrili telo devojčice.

- Može biti da su saznali, raspitali šta nosi to telo, strah od svega toga i da zaista u ovom trenutku ne znaju, da su više puta premeštali. A može biti i da su uradili još nešto monstruoznije sa telom deteta. Kao majci i čoveku mi je teško da kažem to što mislim da su uradili. Ne mogu da izgovorim to što mislim da su učinili - izjavila je Bojana Otović Pjanović.

Inače, s obzirom na to da su osumnjičeni bili randici JKP “Vodovod”, direktor tog preduzeća, Goran Pavić, podneo je neopozivu ostavku iz moralnih razloga nakon saznanja ko se krije iza jezivog ubistva devojčice. Pavić je najavio da će podneti i odgovarajuće krivične i druge prijave protiv osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, ali i drugih odgovornih lica u preduzeću.

Bonus video:

01:09 Danka Ilić potraga