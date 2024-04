"NEKO DRUGI JE TO NAPRAVIO, UZELI SU MOTORNU TESTERU" Oglasila se majka osumnjičenog za ubistvo male Danke: "Smestio mu je"

Majka osumnjičenog za ubistvo Danke govorila je o stvarima koje su uzete iz kuće, kao i o tome da li je njen sin kriv za ubistvo, kao što se sumnja.

"Neko drugi je to napravio, pa je njemu smestio. Plašim se od milicije od svih, samo me slikaju. Bili su svi, izneli su svašta, sedam papira imam. Motornu testeru su uzeli, bili su ovi u belim odelima, uzimali briseve. Od 10 do pola tri ujutru su bili, ima sve u papirima, sve piše. Ne znam ništa, ništa ne znam! Bile su komšije na sahrani, a rodbina nije bila", rekla je Svetlana Dragijević nakon što je prvi put izašla iz kuće posle sahrane sina.

foto: Nemanja Nikolić

Kako navodi Svetlana, krenula je kod lekara jer nema ko da je vodi, pa mora sama.

"Sama idem do ambulante, oni iz Hitne dolaze i mere mi pritisak. Komšije ne znam šta kažu, dolaze komšije uveče i sede sa mnom", rekla je ona.

Kako je dodala, ona misli da njen sin nije kriv.

"Nemam kontakt s njima, ne znam ni kako je Dejan priznao, to je nameštaljka", rekla je Svetlana.

Podsetimo, Danka Ilić iz Bora, stara nepune dve godine, nestala je u utorak 26. marta. Istragom je otkriveno da je devojčica ubijena i to je saopšteno 4. aprila. Dete su kolima, kako se sumnja, udarili Srđan Janković i Dejan Dragijević. Otac i brat Dejana Dragijevića su uhapšeni zbog sumnje da su pomagali u zločinu. Dalibor je preminuo u pritvoru, dok je Radetu određen pritvor. Dalibor Dragijević sahranjen je juče na seoskom groblju.

