"SUTRA ĆE JUNIOR BUBREGE DA IM ISPOMERA" Belivuk i Miljković na babinama kod Zvicera planirali likvidaciju Vukotića?! ŠOK PREPISKA

Veljko Belivuk i Marko Miljković koji su u januaru 2021. godine išli kod šefa kavačkog klana Radoja Zvicera na babine u Kotor, pored proslave, imali su i pakleni plan da ubiju vođu "škaljaraca" Jovana Vukotića, proiziliazi iz Skaj komunikacije koju su u januaru 2021. godine imali Miljković, Belivuk, Zvicer i crnogorski bivši policajac Petar Lazović, prenose Vijesti.

Kako navode Vijesti, Skaj poruke su otkrile da Veljko Belivuk i Marko Miljković tokom boravka u Crnoj Gori 2021. godine nisu želeli da se samo dobro provedu kod Zvicera, već su i opservirali Vukotića, koji je bio prioritetna meta kavačkog klana.

Podsetimo, u velikoj akciji crnogorske policije pod kodnim imenom "Alfa" pre dva dana uhapšeni su Milivoje Katnić, nekadašnji glavni specijalni tužilac u Crnoj Gori i Zoran Lazović, bivši pomoćnik direktora Uprave policije i otac ranije uhapšenog "prljavog policajca" Petra Lazovića, zbog sumnje da su baš tada u januaru 2021. godine, pomogli srpskim državljanima da legalno uđu u Crnu Goru, iako su do tada imali zabranu ulaska u tu zemlju kao bezbednosno interesantne osobe.

Na Skaju u tajnoj grupi pored Zvicera, Belivuka i Miljkovića, bili su i odbegli policajac Ljubo Milović i njegov kolega Petar Lazović, koji se od jula prošle godine nalazi u spuškom zatvoru, takođe, zbog sumnje da je pomagao "kavčanima".

Ljubo Milović 21. januara 2021. godine na Skaj aplikaciji pod kodnim imenom Zli poručnik na čet grupu pita: "Svirali ste malo Vukotiću?", nakon čega mu Marko Miljković, koji se skrio iza nadimka Kratos New, odgovara "da se nada da ih je čuo".

- Mičite se da ne istrči - napisao je Petar Lazović, koji je na Skaju koristio nadimak Junior. Inače, Petar Lazović prema Skaj prepiskama svakodnevno je učestvovao u komunikaciji sa "kavčanima".

Nakon što Marko Miljković konstatuje da bi bilo dobro da ih "potera sreća" da "škaljarac" istrči, dobija odgovor od Lazovića: "Istrčaće, osećaj mene ne vara. Treba napraviti plan glistu da oderemo. Njega bih, što bi rekao Komita (prim. aut. to je bio nadimak na Skaj aplikaciji Radoja Zvicera) pekao bih ga. On sve regrutuje. I ove. Sad sve to on gura".

U prepisku se tada uključuje Veljko Belivuk, koji je tada koristio privremeni Skaj nalog, a na njemu i nadimak Soprano privremeni. Veljko Belivuk poručuje Petru Lazoviću da su svi legli, jer moraju rano na avion, a policajac ga obaveštava da on mora da čeka "ovo dolje" - akciju policije koja pokušava da uhapsi "škaljarce" spremne da likvidiraju dvojicu Beograđana.

Kako prenose Vijesti, Veljko Belivuk mu tada nudi da i on čeka sa njim, a Marko Miljković dodaje: "Kako bi ih tukli, majku im škaljarsku..."

- Hahah sutra će Junior bubrege da im ispomera - piše Belivuk, a mlađi Lazović mu odgovara da nema koga jer su "sve saradnici."

Te noći razmenjuju još nekoliko poruka, a potom ih narednog jutra Petar Lazović zorom budi porukom: "Jutro, pohapšeni su braćo."

- Drugi pucač je Jovanović Mile, onaj iz NK što sam ga odrao prošle ned. Bezbedni ste, možete da putujete. Ovo je bezbedna zemlja. Hvala što ste putovali SBPOK-om - probudio je Belivuka i Miljkovića porukom mlađi Lazović, dok mu je Miljković odgovorio: "Haha sutra će Junior bubrege da im ispomera!"

Pa da podsetimo, Jovan Vukotić ubijen je 8. septembra 2022. u Istanbulu pred trudnom suprugom Mašom M. i detetom, a za tu egzekuciju uhapšena je kriminalna grupa koju je predvodio Radoja Živković, rođak Radoja Zvicera. Egzekucija je koštala milion i po evra. "Kavčani" su uz pomoć dve kriminalne grupe iz Istanbula i Izmira mesecima pratili Vukotića u Turskoj, a inače, Vukotić je i ranije bio na meti suparničkog kotorskog klana.

Da podsetimo, povodom hapšenja Milivoja Katnića i Zorana Lazovića oglasilo se i nadležno tužilaštvo i objasnili koje krivično delo se stavlja na teret osumnjičenima. - Specijalno državno tužilaštvo (SDT) Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju čiji članovi su postali Katnić, ranije uhapšeni specijalni tužilac Saša Čađenović i Lazovićev sin Petar, koji je slobode lišen u julu 2022. Takođe, njemu se na teret stavljaju dva krivična dela zloupotreba službenog položaja - kažu izvori crnogorskih medija. milivoje katnić i zoran lazović foto: Youtube Printscreen Istraga protiv Katnića i Lazovića, kako navode mediji, otvorena je zbog sumnje da su počinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja u predmetu skidanja zabrane ulaska u Crnu Goru srpskim državljanima krajem decembra 2020. Katniću i Lazoviću određen je jednomesečni pritvor.

