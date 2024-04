ADVOKAT OTKRIO KAKO ĆE PROMENA BRANIOCA UTICATI NA SLUČAJ UBISTVA MALE DANKE! Nemanja Milošević: Javnost očekuje nova saznanja

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru juče su saslušani roditelji ubijene Danke Ilić iz Bora.

Ivana i Miloš Ilić su, kako saznajemo, svoje iskaze dali odvojeno, a saslušani su, prema želji majke malene devojčice, u prisustvu osumnjičenih za ubistvo. Istog dana saslušana su i dvojica osumnjičenih za ubistvo - D. D. i S. J.

O ovoj temi voditeljka Pulsa Srbije Anastasija Čanović razgovarala je sa advokatom Nemanjom Miloševićem, koga je pitala da li j euobičajeno da osumnjičeni promeni advokata.

- Da, mogu da vam kažem da nije običajno u praksi da se ne dešava tako često, da su to ređi slučajevi. Mi to ne možemo znati zato što nismo uopšte bili u poziciji da prisustvujemo takvim nekim dogovorima, ali sa druge strane, možemo da kažemo da su razlozi koji se javljaju u praksi ili finansijske prirode, znači da neko ne može dalje da plaća svog advokata izabranog branioca, ili su neke druge stvari stoje iza toga, mogu biti različit dijapazon od poverenja, nepoverenja, slaganja u vezi sa načinom odbrane, iznošenja određenih dokaza - objasnio je Milošević.

foto: Kurir televizija

Advokat je prokomentarisao i odluku S. J. da se brani ćutanjem.

- To je potpuno legitiman i legalan način odbrane, ima svoje ciljeve i interese takva odbrana, ona se vrlo često sreće u praksi, ali šta je sam razlog, mi to ne možemo znati, samo možemo znati da nije to toliko uobičajena pojava. Pretpostavlja se da bi s promenom advokata mogao i da progovori i otkrije svoju verziju priče. Zakonski je to moguće i moguće je da će se tako nešto desiti i upravo cela stručna javnost i šira javnost iščekuje da vidi da li će to dovesti do takvog rezultata.

13:24 ADVOKAT OTKRIO KAKO ĆE PROMENA BRANIOCA UTICATI NA SLUČAJ UBOSTVA MALE DANKE! Nemanja Milošević: Javnost očekuje nova saznanja

Osvrnuo se i na prirodu svog posla, tačnije koliko je teško prihvatiti se ovakve odbrane.

- Pazite, mi imamo, nažalost, veoma veliki broj slučajeva koji su vrlo delikatni u Republici Srbiji. Mislim da je to profesionalni izazov za kolege, advokate. E sad, kad se već takav slučaj prihvati, on sa sobom nosi znatno više obaveza i potrebe za radom od nekih slučajeva koji su jednostavni i koji nisu medijski eksponirani. Tako da mislim da je profesionalni izazov, ali svakako traži veće angažovanje.

Voditeljka je pitala advokata kako bi on postupio kada bi branio osumnjičene u ovom slučaju.

- Vaše pitanje je odlično, ali je za mene nezahvalno da govorimo o tome. Pre svega moramo da poštujemo pravila struke. Ja ću se potruditi da vam dam neki načelan odgovor. Pravila struke u smislu odbrane koju će svakako i sa postavljenim braniocem imati osumnjičeni. Tako da branjenje ćutanjem ili branjenje uz iznošenje odbrane imaju svoje prednosti i svoje mane. Tako da ne možemo dati neki generalni savet šta treba da se uradi. Ono što je za nas kao javnost najbitnije jeste da li će to dovesti do promena u smislu davanja iskaza što možda javnost možda i očekuje, možda i ne.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:02 OSUMNJIČENI ZA UBISTVO MALE DANKE BI MOGLI DA SE NAĐU NA SLOBODI 3. MAJA?! Radulović tvrdi: Čekaju se psihijatrijsko veštačenje