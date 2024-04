STANIŠIĆ OTKRILA STROGO ČUVANU TAJNU FOTOGRAFIJE ZVICERA I VUKOTIĆA: Počelo proslavom 2008. godine, raskol zbog ukradene droge

Rat kotorskih klanova, koji je odneo više od 60 života, počeo je u Valensiji pre 10 godina kada je iz jednog stana nestalo 200 kilograma kokaina. Te 2014. godine dotad jedinstveni škaljarski klan podelio se na škaljarski i kavački, a malo ko nakon dve decenije dugog rata više veruje da su nekada bili najbolji prijatelji i saradnici.

Kurir konačno ima i dokaz: fotografiju nastalu pre više od 15 godina, na kojoj se vide buduće vođe dveju zaraćenih strana u trenutku kada je i njima bilo nezamislivo da nešto krene po zlu.

Do ove ekskluzivne fotografije, koja je i na naslovnoj strani današnjeg Kurira, svojim istraživačkim radom došla je naša novinarka Ljiljana Stanišić koja je bila i gost jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji gde je rekla više o tome.

- Nisam lako došla do ove fotografije. Ovo je jedina fotografija koja dokazuje da su ova dva klana nekada bili jedno. Ta fotografija je dokaz o svim spekulacijama koje su se dešavale ovih godina kako u medijima, tako i po gradskim kuloarima. Mnogo vremena i truda, ali i svojih izvora sam utrošila da bih danas na naslovnoj strani Kurira imala ovu ekskluzivu. Sinoć sam dobila mnogo poziva kolega koji su na sve načine pokušavali da saznaju odakle je fotografija, da bi i oni došli do nje. Ali ne samo iz Srbije, već i kolega novinara iz regiona. To samo govori da je priča jaka i zato što je ova slika tačka na sve te priče koje su se godinama kolale o ta dva klana - rekla je Stanišić.

Potom je otkrila kako je nastala slika.

- Nastala je na jednoj proslavi u Crnoj Gori, 2008. godine. Šest godina kasnije došlo je do sukoba između prijatelja, a sada krvnih neprijatelja - otkrila je Stanišić.

Drugi sagovornik voditeljke Olje Lazarević, novinar Kurirs Mladen Radulović se dotakao slike koja je ugledala svetlost dana radom njegove koleginice Ljiljane Stanišić.

- Kada pričamo o fotografiji, moram da kažem da iza ovakve ekskluzive ne stoje samo meseci, već godine jednog intenzivnog rada. Tu je građenje poverenja sa izvorima, sa ljudima koji su kako u medijima, tako u nekim bezbednosnim strukturama, pa i u sivoj zoni. Praktično je nezamislivo da se tek tako ovakva ekskluziva dobije za nekoliko dana. Više od cele decenije i zato imamo ovakvu jednu fotografiju koju Kurir kao i uvek objavljuje kao veliku ekskluzivu i samo čitoci štampanog izdanja Kurira i portala Kurir.rs imaju priliku da vide danas ovakvu fotografiju zahvaljujući novinarima kao što je naša koleginica Ljiljana - rekao je Radulović.

Potom je otkrio kojim događajem je došlo do raskola dva klana.

- Sve je to obavijeno velom misterije. Dan danas je teško reći tačno na koji način je to počelo, ali ono što se zna, o čemu je takođe Kurir ekskluzivno pisao pre nekoliko godina, jeste informacija o nestanku 200 kg kokaina u Valensiji krajem 2013. godine. Sve se to desilo u jednoj četvrti Rinkon kraj Valensije i tada su pripadnici jedinstvenog kotorskog klana preuzeli pošiljku od 580 kg kokaina preko jednog državljanina Bugarske koji imao konekciju sa Bolivijom kad je taj tovar stigao. U jednom momentu je jednostavno nestalo 200 kg kokaina. Taj kokain je imao zadatak da rasporedi Goran Radoman, pripadnik ove grupe, i on je ispričao da je u nekoliko štek stanova raspodelio ovu drogu i da posle nekoliko dana jednostavno te ogromne droge koje vredela u tom momentu 20 miliona evra na crnom tržištu nigde nije bilo. Tada su se čuli zapravo Jovan Vukotić i Radoje Zvicer kako bi se dogovorili i odmah predupredili mogući veliki sukob koji je nažalost kasnije i usledio. Priča se da je tada Vukotić bio sumnjiv ostalim pripadnicima klana za tu drogu, međutim Vukotić je već u startu želeo da njegova porodica isplati 20 miliona evra kako bi se zakopale ratne sekire - rekao je Radulović i dodao:

- Međutim iako je Radoman ispričao da je droga nestala, odnosno aludirao na da je ukradena, došlo se do informacije da je droga ipak tu. Da tih 200 kg već stiže do nekih pripadnika klana i tada su počele međusobne optužbe. S jedne strane Zvicera i Kašćelana, s druge strane Jovana Vukotića, sada pokojnog, o tome ko je tu drogu sakrio. Navodno tada je sam Vukotić rekao "braća smo ceo život, nećemo da svađamo oko toga" i bio je spreman da plati, a kasnije je dobio informaciju da je optužen nepravedno, i tada počinje zapravo da se klupko odmotava i počinje zapravo da se pravi sukob.

Stanišić je potom otkrila koji dugogodišnji trud je bio potreban da bi se došlo do ovakve ekskluzive.

- Prošlog leta sa ekipom Kurira bila sam na Crnogorskom primorju gde sam izveštavala o raznim događajima i samim tim obišla sam i mesto Kavač, ali i Škaljare i porozgovarala sa meštanima. Ne samo sa meštanima, već i sa rodbinom porodice Zvicer, ali i ostalim pripadnicima jednog i drugog klana. Interesantno je to da meštani i ljudi koji poznaju igrom slučaja glavne aktere i jednog i drugog klana imaju samo reči hvale za njih. Dakle, nisam čula nijednu lošu reč o njima u tom smislu da su loši ljudi, da nisu pošteni. Možda deluje ovako iznenađujuće, ali razgovarala sa minimum trideset ljudi i sa onima koji su njihove komšije, koji su odrasli sa njima, koji su išli u školu zajedno. S vi oni su imali samo reči hvale za porodicu Zvicer, za porodicu Vukotić - rekla je Stanišić i dodala:

- Obišla sam i u Čevo, tamo gde je sahranjen Jovan Vukutić. Tamo su prijatelji njihove porodice, rodbina imali samo reči hvale za te ljude. Naravno oni se ne mešaju u njihove poslove, to je nešto sasvim drugo. Interesantno je to da su svi oni želeli da pričaju imenom i prezimenom. Da izađu u javnost svojim likom i delom i da kažu o tom čoveku šta znaju. Ja sam naišla i na ljude koji su njima ulazili u kuću, koji su im dolazili na slave, koji su baš bili bliski sa njima i tu stranu njihovog života sam saznala iz prve ruke. Što se straha tiče, nemam ga iz razloga što sam sigurna da niko ne bi naudio novinaru koji izveštava na pravi profesionalni način, koji piše istinu. Ta fotografija koju smo objavili je samo pokazatelj da imamo dokaz za ono o čemu izveštavamo i da stojimo iza svog rada - zaključila je ona.

