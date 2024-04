GDE SU STEFANOVE UBICE? IZBOLI MMA BORCA I NESTALI BEZ TRAGA! Roditelji opisali kobnu noć "Na ovu poruku NIKADA MI NIJE ODGOVORIO"

Uskoro će se navršiti dva meseca otkako je u beogradskom naselju Dorćol nasmrt izboden srpski MMA borac, reprezentativac Stefan Savić (23). Osumnjičeni za njegovo ubistvo - Vasilije Gačević (23) i Marko Daničić (23) - nestali su bez traga i za njima je raspisana poternica. Određene informacije ukazuju na to da su Gačević i Daničić ubrzo nakon stravičnog zločina napustili teritoriju Republike Srbije.

Zločin koji je potresao Srbiju dogodio se u noći između 24. i 25. februara, u Dunavskoj ulici na Dorćolu, nakon što su se Savić i njegove ubice srele u jednom lokalu na Dorćolu. Šta se tačno događalo kobne večeri, nije sasvim jasno, ali su se Savić i osumnjičeni ubrzo našli na ulici. Prema rečima pojedinih svedoka, došlo je do verbalnog konflikta, a onda su Gačević i Dančić počeli da jure Savića. Sustigli su ga na uglu Dobračine i Dunavske ulice, oborili su ga na zemlju i brutalno izboli 19 puta!

Nemilu scenu primetio je Beograđanin Stefan Marković koji je, želeći da odbrani Savića, izašao iz automobila i krenuo da ih razdvaja. I sam je zadobio teške povrede jer su se napadači potom ustremili na njega. Markovića je drug odvezao u Urgentni centar, nesrećni Savić je ostao da nepomično leži na pločniku, dok su se Gačević i Daničić hladnokrvno, sporim hodom, udaljili sa lica mesta, što su snimile sigurnosne kamere obližnjeg lokala.

„Bio sam u svom lokalu i krenuo kući. Pošto sam bio motorom, drug me je povezao automobilom. Prošli smo pored noćnog kluba i skrenuli u Dunavsku kada sam iz kola video momka kako leži. Bilo mi je jasno da mu je potrebna pomoć i da nije dobro. Uspeo sam drugu samo da kažem da zaustavi kola i bez puno razmišljanja sam istrčao da mu pomognem. Video sam dvojicu koja mu nanose povrede, verovao sam da mogu da mu pomognem i zbog toga sam odmah potrčao ka napadačima, da ih sklonim od momka kom je bilo loše“, ispričao je ranije za Kurir Stefan Marković.

Kako se može videti na tom snimku, Gačević i Daničić su delovali kao da se ništa nije dogodilo, kao da upravo nisu nasmrt izboli mladića i ostavili ga da iskrvari. Hitna pomoć je ubrzo došla na lice mesta, ali je za Savića bilo kasno.

Sa druge strane, heroj Marković, koji je pokušao da ga odbrani, operisan je iste noći u Kliničkom centru Srbije zbog stravičnih povreda koje je zadobio.

„„Uhvatio me je za jaknu i počeo da me ubada. Nekako sam uspeo da strgnem jaknu, ali već sam bio teško povređen“, opisao je kobnu noć i dodao da često razmišlja da li bi, da je naišao malo ranije, možda uspeo da mu pomogne i spase život.

On je kao svedok-oštećeni saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje vodi istragu protiv Vasilija Gačevića i Marka Daničića.

Roditelji otkrili pozadinu sukoba

Jasmina i Nenad Savić, roditelji ubijenog Stefana, opisali su kobnu noć.

„On je otišao u grad, a suprug i ja smo bili kod kuće. U jednom trenutku, posle pola 1 noću mi se baš slošilo, i u trenutku dok su mi ubadali dete, ja sam mu poslala poruku: „Sine, jesi li poneo ključ?“. Nikada mi nije odgovorio. Uvek sam i njega i ćerku čekala da se vrate iz grada, ali tu noć nisam. Ujutru u 8.15 me je probudila policija. Tada su mi saopštili da su mi ubili dete“, ispričala je majka stradalog mladića.

Nenad, Stefanov otac objašnjava da nisu mogli da shvate šta se dogodilo.

„Čitav sukob je krenuo maja 2021. godine kada su petorica mladića, od kojih su dvojica sada ubili mog sina, pretukli Stefanovog školskog druga i bacili ga u Savu. Oni su tog mladića toliko tukli da je imaio 14 kopči po glavi. Stefan ga je izvadio iz Save i njima rekao: „Dobro, bre, mangupi, vas petorica ubiste njega jednoga“. Njih petorica su onda nasrnuli i na Stefana, jedan ga je udario i pobegao, a ova četvorica su krenuli dalje, ne znajući da je Stefan u punoj snazi jer je sportista“, pojašnjava Nenad.

Jasmina na to dodaje da je to bio njihov prvi pokušaj ubistva. Roditelji nastradalog reprezentativca i opisali detalje sukoba koji je prethodio stravičnom napadu na njihovog sina.

„Da nije bilo Stefana koji je druga izvukao iz vode, nisam sigurna da bi to ostao samo pokušaj. Oni su tada trebali da kažu: “Hvala Stefane što si nas spasio robije“, ali oni su ga u znak zahvalnosti ubili. To je veliki propust roditelja te dece. Moj sin se nije družio sa njima, on je samo pomogao drugu. Čitav život je samo to i radio, brinuo o drugima. Ovo što su uradili mom sinu, to ne može normalna deca da urade, to mogu samo bolesnici. Oni nisu ubili jednog čoveka kada su nam oduzeli Stefana, ubili su mnogo ljudi“, navodi potresena majka.

Na poternici od sredine marta

Podsećanja radi, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 11.03.2024. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenima Gačeviću i Daničiću odredio pritvor, koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana. Istovremeno, prema okrivljenima Gačeviću i Daničiću naređeno je izdavanje poternic.

Inače, okrivljenima se na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok se okrivljenom Gačeviću na teret stavlja i izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo u pokušaju.

