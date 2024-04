NIŠLIJE TUGUJU ZA VAJAROM FELKEROM: Tužilaštvo najavilo prijavu protiv vozača čiji je automobil usmrtio niškog vajara

NIŠ - Srbija izgubila velikog umetnika Niš i Srbija su izgubili velikog umetnika, slikara, vajara Ivana Felkera(74) koji je juče od zadobijenih povreda u udesu preminuo sinoć u Univerzitetsko kliničkom centru u ovom gradu.

Felker je tvorac mnogih dela, ali sigurno će biti najzapamćeniji u narodu po izradi i osmišljavanju spomeniku piscu Stevanu Sremcu, legendarnom Kalči i njegovom psu Čapi.To je sigurno jedan od najinteraktivnijih spomenika s publikom jer ne prođe dan u Nišu a da se neko ne slika sa ovim "oživljenim" legendama srpske proze opisanih u delu "Ivkova slava".

Kako smo nezvanično saznali, on je stradao rano ujutru kada je prelazio pešački prelaz u Ulici Milojka Lešjanina.

- Mi smo dobili prijavu u 7 časova da je na Nišliju naletelo vozilo marke "opel". On je odmah prevezen u bolnicu, a policija ispituje uzroke nesreće - rečeno nam je u policiji. Felker je bio izuzetno vitalan, bez obzira na godine, uvek je imao puno posla, a Nišlije su svih ovih godina mogli da ga vide kako brzo šeta ulicama grada i "sklapa kockice" svojih dela.

Nema umetnika u Nišu i Srbiji koji bi rekao neku lošu reč o njemu.

- Mnogo me je pogodila vest da je preminuo. On je bio jedan od onih svojevrsnih intelektualaca koji živi svoju umetnost. Bio je porodičan čovek i pamtim kada smo pre mnogo godina radili na arheološkom nalazištu Medijana u Nišu. radili smo na očuvanju mozaika u onoj prostoriji sa peristilom. On je bio tako pedantan, brižljiv prema tom nalazištu. Zaista me pogodila tragedija - kaže niški umetnik Aleksandar Dević za naš list.

Slobodno je reći da "pola Niša" može da se pohvali da im je bio nastavnik ili profesor jer je radio u nekoliko škola u gradu.

Nije radio samo u Srbiji nego i u Evropi i Svetu. U Sjedinjenim Američkim državbama je radio portret Kralja Petra, Stevana Mokranjca, Vuka Karadžića, Nadežde Petrović, Milutina Milankovića dok je i u Švajcarskoj i SAD autor sećanja na Milevu Marić.

Prvu samostalnu izložbu imao je 1980. godine, a nakon toga mnoge grupne. Odmah nakon prve izložbe poneo je godinu dana kasnije prvu nagradu ULČUPUDS-a, a nakon toga još desetak priznanja.

Krivična prijava za teško delo protiv vozača čiji je automobil usmrtio niškog vajara Više javno tužilaštvo u Nišu je danas najavilo krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti u saobraćaju protiv vozača A.A. (47) čiji je automobil u četvrtak usmrtio pešaka na pešačkom prelazu.