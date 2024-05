NESTAO NAVIJAČ, MAJKA U SUZAMA MOLI ZA POMOĆ: Arsi se trag izgubio 11. februara 2023! "ZNAM DA MI SIN NIJE CVEĆE, ALI..." (VIDEO)

Nemanja Arsenović (38), zvani Arsa, koji je dobro poznat srpskom pravosuđu, nestao je u februaru prošle godine u Portugalu i od tada porodica i prijatelji ne znaju ništa o njegovoj sudbini.

Ovo je na društvenoj mreži Tiktok objavila njegova majka, koja moli za pomoć sve ljude koji bilo šta znaju o njenom sinu. U potresnim videima, nesrećna žena je objasnila da se poslednji put sa sinom čula 11. februara prošle godine

- Želim da dođem do prave istine. Svesna sam da moj sin nije bio cveće, ali on je moj sin, i nije bio ni najgori. Meni treba samo istina, da dođem do mog deteta šta god da je u pitanju. Samo želim da dođem do njega. Molim vas, podelite video, ne bi li došla do istine. Meni kao majci treba istina gde je moj sin, šta mu se desilo. To hoću da znam, šta god da je, hoću istinu i da pronađem moje dete. Gde god da je. Patika njegova ako je ostala, hoću da je pronađem - plačući je majka nestalog Aresnovića uputila apel za pomoć.

U jednom od videa koji je objavila na Tiktoku, otkrila je i da se njen sin poslednji put javio sa benzinske pumpe 11. februara prošle godine, ali da nije sigurna iz koje države.

- Poslednjih godinu ili dve je živeo u Portugalu. Od tada se ne javlja, evo već druga godina. Obratila sam se svim mogućim institucijama u zemlji, pisala sam evropskim državama. Iz Portugama sam dobila zvanično da se dogodio sukob između dve beogradske grupe i da je u jednoj grupi bio navodno i moj sin i da sumnjaju na loš ishod, ali ništa od toga još nije zvanično jer je istraga u toku - podelila je ona sve infromacije koje ima o sinu.

Poslednje saznanje, prema istim informacijama, je da je bio u Portugalu i da je 23. januara prošle godine "ostavljen na trgu Vasko de Gama".

Inače, ime Nemanje Arsenovića poslednji put se u javnosti pominjalo 2018. kada se, kako se sumnja, u septembru zakucao automobilom u kuću poznate pevačice Svetlane Cece Ražnatović u Ulici Ljutice Bogdana u Beogradu. Za njim je tada, kako je Kurir pisao, bila raspisana poternica.

