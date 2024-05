KO JE NAVIJAČ NESTAO U PORTUGALU? Krcat dosije, tuče, nasilje na utakmicama, ZAKUCAO SE U CECINU KUĆU! Arsina mama moli za pomoć

Nemanja Arsenović (38), zvani Arsa, čija je majka objavila potresne videe na društvenoj mreži Tiktok u kojima moli za pomoć u pronalaženju sina, dobro je poznat srpskom pravosuđu.

Njegovo ime pominjalo se u medijima u septembru 2018. kada je, kako se sumnja, kolima više puta udario u vrata kuće poznate pevačice Svetlane Cece Ražnatović. Zbog tog incidenta, protiv njega je tada raspisana poternica.

Kamere snimile napad na Cecinu kuću foto: Printscreen

Prethodno, on je navodno bio privođen zbog pokušaja ubistva Nikole Vavića 2017., kada je Vavić bio upucan u noge ispred poznatog prestoničkog kluba na Terazijama, ali je kasnije utvrđeno da on nije pucao i bio je svedok incidenta. Tokom istrage, navodno je utvrđeno je da je te noći u klubu bio u društvu Lazara Vukićevića.

Vukićević je, podsetimo, prema optužnici protiv kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, bio namamljen a potom 2020. ubijen u kući u Ritopeku.

- Arsenoviću, poznatom kao Arsa, dosije je otvoren još kada je imao 14 godina. Od 2000. do 2006. napisano mu je čak 14 krivičnih prijava, uglavnom zbog nasilničkog ponašanja, napada na službeno lice a 2006. je čak bio optužen i za ubistvo, ali je na kraju postupka oslobođen optužbi. Prema rečima našeg sagovornika, Arsenović se pominjao i kao učesnik nasilja na sportskim priredbama, kao navijač Crvene zvezde, a hapšen je i 2017. zbog trgovine drogom.

- Nemanja Arsenović pominjan je i posle 158. derbija, koji se odigrao 23. sepstembra 2018. Tada je objavljen snimak na kom se vidi da je po završetku utakmice učestvovao u tuči koja se dogodila između navijača Crvene zvede i ruskog Spartaka, koji su bili na utakmici - podseća sagovornik Kurira.

Tukao se na derbiju foto: Printscreen

Od 2018. do danas, o njemu se gotovo ništa nije znalo. Međutim, majka Nemanje Arsenovića objavila je nekoliko potresnih videa u kojima je otkrila da je poslednjih godina živeo u Portugalu, ali i da ga je poslednji put čula 11. februara prošle godine i da od tada o sinu ništa ne zna.

U potresnim videima na Tiktoku očajna majka obratila se za pomoć, kako bi saznala kakva je sudbina njenog deteta.

1 / 4 Foto: Vladimir Šporčić

- Želim da dođem do prave istine. Svesna sam da moj sin nije bio cveće, ali on je moj sin, i nije bio ni najgori. Meni treba samo istina, da dođem do mog deteta šta god da je u pitanju. Samo želim da dođem do njega. Molim vas, podelite video, ne bi li došla do istine. Meni kao majci treba istina gde je moj sin, šta mu se desilo. To hoću da znam, šta god da je, hoću istinu i da pronađem moje dete. Gde god da je. Patika njegova ako je ostala, hoću da je pronađem - plačući je majka nestalog Aresnovića uputila apel za pomoć. U jednom od videa koji je objavila na Tiktoku, otkrila je i da se njen sin poslednji put javio sa benzinske pumpe 11. februara prošle godine, ali da nije sigurna iz koje države.

Majka moli za pomoć foto: Printscreen/TikTok

- Poslednjih godinu ili dve je živeo u Portugalu. Od tada se ne javlja, evo već druga godina. Obratila sam se svim mogućim institucijama u zemlji, pisala sam evropskim državama. Iz Portugama sam dobila zvanično da se dogodio sukob između dve beogradske grupe i da je u jednoj grupi bio navodno i moj sin i da sumnjaju na loš ishod, ali ništa od toga još nije zvanično jer je istraga u toku - podelila je ona sve informacije koje ima o sinu. Poslednje saznanje, prema istim informacijama, je da je bio u Portugalu i da je 23. januara prošle godine "ostavljen na trgu Vasko de Gama".