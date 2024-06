TO JE BIO TRENUTAK KADA SU SE I ARKAN I JUSA UPLAŠILI Aca Bulić o vrelom asfaltu: Evo šta je zaista prethodilo Džambinom ubistvu

Biznismen Dragan Aca Bulić je pričao o detinjstvu, odrastanju na vrelom beogradskom asfaltu gde je još kao mali upoznao mnoge značajne ljude iz sveta muzike, filma, biznisa, pa i kriminala.

Aca je rođeni Beograđanin koji je uz pokojnog oca Jusu Bulića dobio dosta povlastica, ali i teret sa kojim je još kao mali naučio da se nosi. Opisao je jednu opasnu situaciju u kojoj su glavni akteri bili on, njegov pokojni otac i Željko Ražnatović Arkan.

- Arkana sam poznavao u situacijama i kada je bio mnogo normalan i kada je bio opasan i kad se plašio i kad se nije plašio... Znam ga od svoje sedme, osme godine. Imam neku istoriju sa njim. I moj otac je bio dobar sa njim, bili su drugari - započeo je priču Aca, a onda objasnio u kojoj situaciji je video Arkana i svog pokojnog oca Jusu Bulića uplašene.

Aca Bulić foto: Kurir televizija

- Bilo je nekih situacija, gde on i Jusa kockaju protiv nekog, reći ću Cige, ne mogu da se setim sad imena, ali čovek izvadi pištolj i na jednog i na drugog, četrdeset i pet minuta ih drži, hoće da ih ubije. I ja u nekoj priči sa njim ih izvadim iz te situacije. Baš su bili zatečeni i jedan i drugi. Takvo je vreme bilo. Svako je mogao da uradi sve i svašta. Baš je bilo napeto. A šmekeri su bili, nema tu šta - kaže Bulić.

Željko Ražnatović Arkan i Jusa Bulić foto: Privatna Arhiva, EPA

Aca je pričao i o surovo ubijenom Iso Leru Džambi sa kojim se bio dobar drug.

- I Džeja i Džambu sam obožavao. Džambu sam obožavao, jer sam noći i noći u kazinu proveo pored njega. Video i kada je bio pijan i kad nije bio pijan. On je voleo meni da priča dogodovštine, šta se dešavalo po domovima, ko je koga tukao, ko je bio najjači, ko je bio najopasniji. I mene je to tada u to vreme zanimalo. Imao sam super relaciju sa njim. I sve ovo kad se desilo, ljudi neki pričaju neke priče, čak i da je moj otac umešan. Mogu da kažem sada da sam ga spasio to veče kada je to bilo u kazinu, da sam pričao sa njim, sklonio ga kod mene u stan. A svi živi su ga jurili. I Arkan i razni ljudi - rekao je Bulić i po prvi put otkrio šta je prethodilo njegovom ubistvu.

Iso Lero Džamba foto: Privatna arhiva/Espreso

- To je bilo u kazinu Zona Zamfirova, u Jusinoj kockarnici, preko puta Stupice. Pre toga je bila Beograđanka, pa moj Jusa otvorio Zonu i to je bilo mesto gde su dolazili svi živi. Ja se sećam kao klinac, dođu Amonijak iz Zemuna, dođu sa Novog Beograda, sa Voždovca. Nisi znao ko je opasniji u to vreme. Ponekad je bio neki incident, ali nije bilo strašno. Jedan od većih incidenata je taj sa Džambom. On se tada napio i u jednom momentu mi je pričao da ga ne vole, da neće da ga puste, jer je rom, a da je hrabriji od pola njih. I onda je prvo pucao u pravcu krupijerke koja je tada radila tamo za stolom, ali nije pucao direktno u nju, nego u njenom pravcu da je uplaši. Ja ga tada sklonio, malo smirio situaciju, a on je pucao u poster Srpske dobrovoljačke garde, Željko sa onim tigrovima. Ali to su svi drugačije protumačili nego stvarno što se desilo - otkrio je Aca detalje iz prve ruke i nastavio pričiu o Džambi:

- Ja sam ga tada sklonio u neki stan, jer sam znao šta će se desiti. Došli su svi živi, došao moj Jusa, ja sam mu objasnio, ali bio je i on ljut zato što je bio kazino, zato što to ne treba da se radi, ali ne do te mere da ga ubiju. Posle mesec dana su ga ubili. On se sam pojavio u kazinu na vratima kod Željka u Beograđanci i hteo je da ispriča šta se desilo... ili nije mogao da podnese to breme da ga neko juri. Takvi su tipovi bili, nisu oni bili kao danas, da se malo povuku, pa da ti vrate. Hteli su odmah da reše, licem u lice, nije bilo tu nekog straha. Iz ove neke percepcije to nije trebalo tako da se desi. Mislim da su okolni ljudi tu više uticali nego ovi pravi što su trebali da donesu odluku da li da preživi ili da ne preživi. A ima priča za mog Jusu zato što su oni nekoliko godina ranije radili zajedno, jer su bili na vratima u klubu Nana. Bio je tu isto neki incident, neko pucanje između njih dvojice, ali nije bio niko povređen. I ja sam ih gledao 100 puta posle toga kako sede i pričaju i o njegovoj porodici i o Jusinoj, tako da totalno drugačije vreme.

