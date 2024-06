KAŽE, ČUO JE NA TELEVIZIJI: Šta je otac osumnjičenog Srđana radio na dan saslušanja za ubistvo male Danke

Osumnjičeni Srđan Janković, Foto: Printscreen/Video Plus

Osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić, Srđan Janković negirao je juče krivicu tokom davanja iskaza u tužilaštvu.

On je tri sata govorio o zločinu koji je 26. marta ove godine podigao Srbiju na noge, a tom prilikom tvrdio je da on nikakve veze sa gnusnim činom nema.

- Ne znam ništa, nisam se čuo sa sinom, sve što znam čuo sam na televiziji - rekao je dok je sedeo u kafani i pio pivo s prijateljima.

U kućama osumnjičenih vlada muk, a porodice ne žele da komentarišu ništa, zbog čega se misterija ubistva dvogodišnje Danke samo povećava.

Malena Danka (2) nestala je iz dvorišta kuće u Banjskom polju kod Bora 26. marta, a danima je za njom tragala cela Srbija. Put istrage u jednom trenutku doveo je i do Beča, što je našim sugrađanima dalo nadu da je nesrećno dete ipak još živo. No to, nažalost, nije bila istina.

Policija je 4. aprila uhapsila Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića koji su osumnjičeni da su na Danku kolima naleteli, a zatim je odneli na deponiju, ugušili je i njeno telo ostavili tamo. Dejan i Srđan priznali su krivicu i da je Janković premestio telo deteta, da bi Dejan ubrzo nakon toga promenio iskaz i rekao da Srđan nema nikakve veze sa zločinom.

Tvrdio je da je on ubio Danku, a da su mu njegov otac i brat pomogli u premeštanju tela. Njih dvojica su uhapšeni, ali je Dragijevićev brat preminuo nakon 48 sati, dok je otac pušten da se brani sa slobode. Dejan je jedini koji je zasad priznao krivicu. Majka Dejana Dragijevića preminula je ubrzo nakon toga.

