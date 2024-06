UKINUT PRITVOR SILOVATELJU POVRATNIKU! Obećao devojci posao, pa je satima zlostavljao u Pančevu

Viši sud u Pančevu doneo je odluku i ukinuo pritvor J. Z. (67) iz Banatskog Novog Sela koji se sumnjiči da je sredinom aprila upotrebom sile i pretnje prinudio oštećenu (19) na obljubu!

- Viši sud u Pančevu je doneo odluku da J. Z. izađe na slobodu, nakon što mu je privor bio određen kako ne bi uticao na svedoke koji su bili saslušani. S obzirom na to da su svedoci već saslušani, kao i oštećena decojka, sud mu je zaista i ukinuo pritvor - kaže izvor za Kurir.

Tužilaštvo se žalilo na ovakvu odluku suda, a još uvek nije odlučeno po žalbi.

Podsećanja radi, osumnjičeni je 12. aprila od 17 do 21.30 časova u stanu u kojem neprijavljeno boravi u Pančevu silovao tinejdžerku. A sa oštećenom je stupio u kontakt nudeći joj posao konobarice na proslavama jer se on navodno bavi obezbeđivanjem radnika za slavlja.

- Pozvao ju je u "svoj stan", zapravo samački hotel, pod izgovorom da tu treba da sačekaju ostale radnike kako bi svi zajedno otišli na posao na svadbu u Banatskom Novom Selu. Međutim, usledio je horor koji je kulminirao pretnjama smrću devojci, njenoj porodici, kao i drugarici kod koje oštećena boravi u Beogradu. Kako se sumnja, stavio joj je nož pod grlo i primorao na nasilan polni odnos. Nerviralo ga je čak i što oštećena plače, pa je bio ljut zbog toga što ga ometa u uživanju, a navodno je bio besan i zbog toga što ima "onaj debeli brushalter" - otkrio je tada sagovornik Kurira i dodao da nakon toga devojci nije dozvolio da sama pozove taksi, već je to učinio sam i zapretio joj da ukoliko nekome kaže, on će ili njegov drug "koji je mnogo opasan" ubiti nju i njenu porodicu i zapaliti im kuću "jer zna gde žive" i da će ubiti njenu drugaricu u Beogradu kod koje ona boravi.

Devojka, navodno, zbog toga nije odmah prijavila silovanje, već je otišla u Beograd u stan kod drugarice, koja je takođe svedočila, plakala i tresla se od straha, ali je osumnjičenog prijavila policiji.

Inače, J. Z. je već ranije osuđivan šest godina za silovanje još 1990. godine i to u Francuskoj.

- Kaznu od šest godina je izdržao, ali očigledno je da to na njega nije uticalo da se promeni i popravi jer je sudeći po dokazima to ponovio. Ne mogu da isključim mogućnost da možda postoje i druge devojke koje je namamio na sličan način, ali da u strahu zbog ozbiljnih pretnji možda nisu smele da prijave. Međutim, sva je prilika da će on sada biti pušten da se brani sa slobode, pa možda nije zgoreg da upozorima da devojke treba da se paze - dodaje naš sagovornik.