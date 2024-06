UMESTO NA TORTI, OTAC I MAJKA MU NA GROBLJU ZAPALILI SVEĆE: Najtužniji rođendan obeležen danas u Srbiji

Andrej Simić iz Niške Banje, danas bi proslavio 14. rođendan, bio bi godinu dana bliže ostvarenju svojih snova o sportskoj karijeru, ambiciji da bude uspešan menadžer koji će imati priliku da obiđe svet i uživa u svakom danu svog života.

Sve te snove i nade prekinuo je 5. oktobra prošle godine Andrejev školski drug M.M. koji ga je bez ikakvog povoda izmasakrirao nakon što ga je namamio da ga poseti.

S obzirom na to da je ubica u vreme izvršenja krivičnog dela imao manje od 14 godina pravda za Andreja ostaće nedostižna kao i sve ostalo čemu se nadao i o čemu je sanjao.

Andrejevi roditelji Mića i Sanja Simić, sa kumovima, prijateljima i školskim drugovima danas su posetili grob svoga sina. Kao i prethodnih 13 godina Andrej je dobio tortu i poklone ali su svećice umesto na slavljeničkom dezertu, zapaljene na njegovom grobu.

foto: Kurir/ M.S.

- Danas bi napunio 14 godina, izašli smo na groblje, pričali smo o njemu, kakav je bio, šta je sve mogao da postigne i šta mu je sve oduzeto. Supruga mu je donela tortu, na njoj je napisan broj 14, patike koje je nosio kada je igrao košarku i položila ih kraj lopte koju smo tu ostavili kada smo ga sahranili. Osam meseci je prošlo, ni mi niti niko od onih koji su ga poznavali, ne prihvataju da ga više nema. Toliko toga je ostavio svima nama za tih 13 godina, dete koje je bilo inteligentno, omiljeno, koje je bilo tako lako voleti. Danas su njegove drugarice pričale koliko je bio zabavan, kako se lako uklapao u društvo, kako ste morali da ga volite jer vas je privlačio svojom dobrotom - priča otac ubijenog dečaka Mića Simić.

Dodaje da je dečak mnogo voleo život i da je imao velike planove kako bi ga proživeo što lepše.

- Andrej je bio dobar đak, sa lakoćom je dobijao dobre ocene ali sebe nije video u šablonu kakva je naša svakodnevnica. Imao je običaj da nam kaže da ne bi voleo da toliko vremena provodi na poslu, već da će kad odraste svoju inteligenciju iskoristiti na način da obezbedi sredstva za život ali da ima priliku da svoje vreme ispuni lepim stvarima. Zato je sebe video u sportu a želeo je da ima svoju firmu i radnike što bi njemu dalo priliku da ima više slobode - govori neutešni otac.

Bol za svirepo ubijenim dečakom ne jenjava, na njegov grob roditelji su danas postavili i ploču sa tužnim rečima kojima su izrazili koliko im jedinac nedostaje. Mića kaže da ne prestaje da se nada da ako onaj ko im je ubio sina neće odgovarati, da će odgovornost snositi oni koji su bili dužni da ga spreče u krvavoj nameri.

- Roditelji tog dečaka su saslušani 3. juna pred Osnovnim javnim tužilaštvom koje je protiv njih pokrenulo postupak za zlostavljanje i zanemarivanje deteta. Mi ćemo biti saslušani 18. juna, imaćemo priliku da prvi put kažemo koga smatramo odgovornim što smo ostali bez sina. To će biti lako reći, govorićemo istinu, objasnićemo kako smo majku tog dečaka upozoravali da im sin sa sobom nosi pun ranac noževa, kako smo strahovali da će ih upotrebiti i kako je ona sve to ignorisala. Samo se bojim da će se stvari i dalje odugovlačiti, mnogo vremena je prošlo, sve to sporo ide, plašim se da ćemo doći i na Andredjev 15 rođendan a da nećemo moći da mu kažemo da su oni koji su krivi za njegov smrt optuženi a kamoli osuđeni - jadikovao je Simić.

Simići u ovom postupku imaju samo status svedoka ali ne i oštećenih iako je njihov sin žrtva. Status oštećenog ima maloletni ubica čiji se roditelji krivično gone zbog njegovog zlostavljanja i zapuštanja. Krivični zakonik navodi da “roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje grubim zaemarivanjem svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapusti maloletno lice o kojem je dužno da se stara, kazniće se zatvorom do tri godine.

Maloletni M.M. svom školskom drugu naneo je čak 37 uboda nožem a da nikada nije objasnio šta ga je navelo na ovaj stravičan čin.

Kurir.rs/Telegraf