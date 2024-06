MISTERIJA! PORODICE ONIH KOJIMA SE IZGUBIO SVAKI TRAG ŽIVE U AGONIJI: Nepoznata sudbina četvoro mladih iz Srbije

Nišlija Milan Đorđević (41) netao je 10. juna kada je poslednji put viđen na Bojaninim vodama na Suvoj planini. Za njim se i dalje neumorno traga, ali za sada nema nikakvih rezultata. Milanova porodica danonoćno traga za njim i, kako kažu, ne gube nadu da će se on odnekud pojaviti.

- Ne znam više šta da mislim. Da li je bio sam, da li ga je neko čekao gore... Samo da je živ i zdrav, pa ako je izabrao neki put, samo da znamo da je dobro. Ako neko zna da nam pomogne da ga potražimo to bi nam značilo - rekla je Marica Đorđević, majka nestalog Nišlije u jednom od brojnih apela za pomoć u potrazi.

Porodica Đorđević nažalost nije jedina koja prolazi kroz ovakvu agoniju. Neke porodice godinama žive u neizvesnosti i bez ikakvih naznaka o tome gde su i šta se dogodilo njihovoj deci.

- To su teške sudbine i prava agonija. Jednog dana sve bude normalno, a sutradan vam se život promeni iz korena. Neko samo iščezne i nema ga nigde. Pitate se šta se dogodilo, zamišljate šta ta osoba radi, gde je, da li joj je toplo, da li je bezbedna... I za sve to vreme živite u nadi da ćete saznati istinu - kaže naš sagovornik.

- Poslednji put viđena je 25. novembra 2016. u senćanskoj prodavnici "Idea", kada su je snimile kamere, i to je bilo u 21.41 sat. Na snimku se ne vidi da li je naša ćerka sa tom dvojicom dečaka krenula ka mostu ili na drugu stranu - govorio je ranije Endre Vitez, Barbarin otac.

Na dan nestanka dvojica njenih drugara ispričala su policajcima da se ona saplela na mostu na Tisi i upala u vodu. Međutim, njeni otac i majka ne veruju u to.

Od nestanka Barbare Vitez (15) iz Sente prošlo je sedam i po godina, a do danas od nje nema ni traga ni glasa. Ona je nestala na dan svog rođendana 25. novembra 2016. kada se vraćala sa proslave, a navodno tada je pala u reku s mosta u Senti. Ronioci su danima pretraživali reku, ali telo nije nađeno.

x Filip Urumović (21)

Pola godine čekaju da se javi da je živ

Prošle godine u novembru nestao je Filip Urumović (21) iz Klenka. Pronađen je njegov otključan auto sa dokumentima pored mosta preko Save, nadomak sela. Kamere sa obližnjeg objekta su ga snimile da se kreće po nasipu, ali konkretnog događaja nije bilo, koji bi uputio na to gde je Filip. Gotovo pola godine kasnije, Filipova porodica i dalje nema informacije o njegovom nestanku.

Filip Urumović foto: Printscreen/Nestali Srbija

- To je bilo 20. novembra, on je otišao autom do starog mosta i tu je ostavio auto, kao da bi zavarao trag, da bi skočio u Savu, ali ni na kamerama toga nema zabeleženog. Postoje i tri sredoka, mi smo utvrdili da nije skočio u Savu. Nije poneo ni dokumenta, ni pare, ništa. Sve mu je tu. Svi drugari su ga tražili - ispričao je Filipov deda Branko za Kurir i dodao da čeka da da mu se javi samo da je živ, pa makar i negde daleko.