"POPILA GUTLJAJ GAZIRANOG PIĆA I SRUŠILA SE" Ispovest majke Dijane koja je MISTERIOZNO PREMINULA u diskoteci: ORGANI SAMO OTKAZALI

Prošlo je više od jedne decenije od tragične smrti sedamnaestogodišnje Dijane Simić, koja je preminula na Božić 2011. godine u diskoteci "Kastelo" u Prokuplju.

Misteriozne okolnosti i dalje obavijaju ovaj slučaj, a njena majka Snežana Simić, u emisiji "Crna hronika" i ekskluzivno za Kurir, otkrila je detalje o tom kobnom danu, rezultatima obdukcije i dugotrajnoj borbi za istinu.

Tragičan dan

Snežana Simić se prisetila poslednjih trenutaka provedenih sa svojom ćerkom Dijanom, koja je tog dana delovala potpuno zdravo. Dijana je, kako kaže, otišla sa prijateljima u diskoteku, gde se sve činilo normalno dok nije popila piće, otišla do toaleta i srušila se na podijumu. Snežana je opisala trenutak kada je saznala za tragediju:

- Zvoni mi telefon, njen broj. Javlja se drugarica i kaže: 'Teta Snežo, brzo, Dijani je pozlilo, odveli su je gore' - rekla je.

Snežana je odmah krenula ka diskoteci, ali je već na putu do nje čula užasne vesti.

- Na putu me je sreo neki čovek i rekao da mi je dete umrlo. Nisam mogla da verujem. Kada sam stigla, doktorka me je pitala da li je Dijana imala problema sa srcem ili je koristila opijate. Bila je potpuno zdrava - istakla je.

Neobjašnjiva smrt

Iako je odmah prebačena u hitnu pomoć, Dijana nije preživela. Obdukcija nije dala nikakve jasne odgovore.

- Uzrok smrti je nepoznat. Piše da će jedino toksikologija moći da otkrije pravi uzrok smrti - rekla je.

Sumnjive okolnosti

Snežana je ukazala na niz nepravilnosti i sumnjivih okolnosti koje su pratile ovaj slučaj.

- Kad je Dijana izneta iz diskoteke, automatski su zaustavili muziku i izbacili sve goste. Zašto? Ako je sve bilo u redu, zašto su tako brzo reagovali?

Snežana je takođe govorila o izjavama Dijaninih drugarica koje su bile kontradiktorne.

- Sve četiri izjave su iste. Kako su sve znale tačno vreme kada je Dijana pala? To vam je bilo sumnjivo.

Nepravilnosti u istrazi

Snežana je istakla i nepravilnosti u istrazi, uključujući činjenicu da nisu uzete izjave svih prisutnih.

- Nikad nije uzeta izjava vozača automobila koji je dovezao Dijanu, niti izjava vlasnika diskoteke, konobara ili šankista - rekla je.

Ona je dodatno otkrila da su ključni dokazi, poput bočice pića koje je Dijana konzumirala, bili neadekvatno obrađeni.

- Na veštačenju je završila puna flašica švepsa sa neotvorenom cevčicom. Kako je to moguće? Trebalo je da se uzme njena flašica iz koje je pila - otkrila je.

Neuspeh pravnog sistema

Majka preminule devojke je naglasila kako su ona i njen suprug morali sami da vode deo istrage, uključujući prevoz organa za toksikološku analizu.

- Moj suprug je našim autom vozio organe na VMA u Beograd. Sa nekim čovekom iz Niša. To je bio užasan trenutak za nas.

Posledice za porodicu

Snežana je izgubila supruga tri godine nakon smrti Dijane.

- On je preminuo od infarkta. Ostala sam sama sa dvoje dece, bez posla i sa minimalnim primanjima.

Njena starija ćerka, koja je bolovala od cerebralne paralize, takođe je preminula pre samo mesec i po dana.

- Ostala sam sa Tamarom i Aleksandrom. Oni ne rade, živimo od moje invalidske penzije.

Traženje pravde

Snežana se borila da sazna istinu o smrti svoje ćerke, ali bez uspeha.

- Sve što su mogli da ometu pravdu, sve su uradili. Pisala sam ministru pravde, ministru policije, ali ništa nije pomoglo.

Život danas

Danas, Snežana živi sa dvoje dece, Tamarom i Aleksandrom, bez ikakve podrške ili pomoći.

- Borimo se kako znamo i umemo. Ali nema dana da ne mislim na Dijanu i šta se zaista dogodilo te kobne noći.

Detalji kobne noći

Snežana se prisetila svih detalja koji su pratili tu noć.

- Dijana je sa drugaricom otišla do toaleta, a potom se vratila za sto. Popila je nekoliko gutljaja švepsa, i onda se srušila. Drugarice su je odmah odnele do kola i prevezle do hitne pomoći. Niko od tog društva nije ostao u hitnoj da vidi šta se dešava.

Izjave svedoka

Izjave svedoka bile su kontradiktorne i sumnjive.

- Svi su rekli da je Dijana pala tačno u 22:45. Kako su svi znali tačno vreme? I zašto su njihove izjave bile identične?

Jedna od drugarica tvrdila je da je Dijana bila polusvesna kada su je izneli iz diskoteke.

- Opisali su to kao neki epinapad, što je potpuno besmisleno. Dijana nikada nije imala epilepsiju.

Rezultati obdukcije

Obdukcija nije dala jasne odgovore.

- Piše da je uzrok smrti nepoznat. Toksiološka analiza nije pokazala prisustvo droge ili otrova. Ali, sluzokoža njenog želuca bila je nagrižena kao kod osobe sa dvadesetogodišnjim čirom. Šta je moglo da izazove da žučna kesa bude pred pucanjem. Kažu da je bila živa još dve do tri sekunde, žučna kesa bi pukla. Šta je to što je izazvalo tolika oštećenja u organizmu. Srce joj je bilo zdravo, mozak, svi organi su bili punokrvni. Ali kao da je neko pritisao taster i rekao stop svim organima.

Borba za istinu

Snežana je uložila sve napore da sazna istinu o smrti svoje ćerke.

- Pokušavala sam da dobijem odgovore od nadležnih institucija, ali bez uspeha. Istražni sudija nije učinio dovoljno. Sve je bilo blokirano.

