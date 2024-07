PRESUDA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU Gž3 232/24

U IME NARODA

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Irene Trifunović Radulović, predsednika veća, Jasne Belović i Ide Nikitović, članova veća, u parnici tužilaca Vlada Božovića, Mire Božović i Nađe Božović, svi iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Vlastimir Janković, advokat iz Beograda, protiv tuženih "Mondo INC" d.o.o. Beograd, pravnog sledbenika "Adria Media Group" d.o.o Beograd, sa sedištem u Beogradu, i Rajka Nedića iz Beograda, čiji su zajednički punomoćnici Aleksandar Petrović i Branislav Glogonjac, advokati iz Beograda, radi zaštite prava ličnosti, odlučujući o žalbama tužilaca i tuženih, izjavljenim protiv presude Višeg suda u Beogradu P3 53/23 od 3. 10. 2023. godine, u sednici veća održanoj 6. 6. 2024. godine, doneo je

PRESUDU

ODBIJAJU SE kao neosnovane žalbe tužilaca i tuženih i

POTVRĐUJE presuda Višeg suda u Beogradu P3 53/23 od 3. 10. 2023. godine, u delu stava prvog i drugog izreke, kojim je utvrđeno da je tužiocima povređeno pravo na dostojanstvo ličnosti - pijetet objavljivanjem teksta u štampanom izdanju dnevnih novina Kurir od 19. 11. 2020. godine pod naslovima: "Najnoviji trend u Beogradu. Vidimo se u čitulji, mafijaše sahranjuju u 'elitnom' delu groblja, grobnice im plaćaju čak i po 20.000,00 evra. Grobnice u ovom delu Novog bežanijskog groblja su luksuzne i potpuno odudaraju od ostalih spomenika" i "Vidimo se u čitulji", "Mafijaše sahranjuju u grobnice koje koštaju više od 20.000,00 evra" i internet izdanju dnevnih novina Kurir od 19. 11. 2020. godine pod naslovom: "Vidimo se u čitulji", "Mafijaše sahranjuju u grobnice koje koštaju više od 20.000,00 evra", što je tuženi Rajko Nedić, odgovorni urednik štampanog i internet izdanja dnevnih novina Kurir, dužan priznati i trpeti, kao i u stavu trećem, šestom i sedmom izreke.

PREINAČUJE SE presuda Višeg suda u Beogradu P3 53/23 od 3. 10. 2023. godine, u preostalom delu stava prvog i drugog izreke, tako što se ODBIJA tužbeni zahtev tužilaca Vlada Božovića, Mire Božović i Nađe Božović da sud utvrdi da je povređeno njihovo pravo na privatnost objavljivanjem tekstova u štampanom izdanju dnevnih novina Kurir od 19. 11. 2020. godine pod naslovima: "Najnoviji trend u Beogradu. Vidimo se u čitulji, mafijaše sahranjuju u 'elitnom' delu groblja, grobnice im plaćaju čak i po 20.000,00 evra. Grobnice u ovom delu Novog bežanijskog groblja su luksuzne i potpuno odudaraju od ostalih spomenika", i "Vidimo se u čitulji", "Mafijaše sahranjuju u grobnice koje koštaju više od 20.000,00 evra", kao i internet izdanju dnevnih novina Kurir od 19. 11. 2020. godine pod naslovom: "Vidimo se u čitulji", "Mafijaše sahranjuju u grobnice koje koštaju više od 20.000,00 evra", što je tuženi Rajko Nedić, odgovorni urednik štampanog i internet izdanja dnevnih novina Kurir, dužan priznati i trpeti.

PREINAČUJE SE presuda Višeg suda u Beogradu P3 53/23 od 3. 10. 2023. godine u delu stava četvrtog izreke, pa se OBAVEZUJU tuženi "Mondo INC" d.o.o i Rajko Nedić da po osnovu naknade nematerijalne štete na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede prava na dostojanstvo i autentičnost (pijetet) solidarno isplate tužiocu Vladi Božoviću iznos od još 55.000,00 dinara, tužilji Miri Božović iznos od još 55.000,00 dinara i tužilji Nađi Božović iznos od još 55.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 3. 10. 2023. godine pa do isplate, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke, dok se u preostalom delu stava četvrtog izreke kojim je odbijen tužbeni zahtev tužilaca za isplatu naknade štete, i to Vladi Božoviću, za iznos od još 100.000,00 dinara, tužilji Miri Božović, za iznos od još 100.000,00 dinara i tužilji Nađi Božović, za iznos od još 50.000,00 dinara, sa traženom kamatom, kao neosnovan, označena presuda POTVRĐUJE, a žalba tužilaca odbija kao neosnovana.

PREINAČUJE SE presuda Višeg suda u Beogradu P3 53/23 od 3. 10. 2023. godine u stavu petom izreke, tako što se ODBIJA tužbeni zahtev tužilaca Vlada Božovića, Mire Božović i Nađe Božović kojom su tražili da sud obaveže tužene "Mondo INC" d.o.o. Beograd i Rajka Nedića da tužiocima na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede prava na privatni život i lični zapis isplate iznose od po 45.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 3. 10. 2023. godine, kao dana presuđenja, pa do isplate.

PREINAČUJE SE presuda Višeg suda u Beogradu P3 53/23 od 3. 10. 2023 godine u stavu osmom izreke tako što se obavezuje tuženi Rajko Nedić, odgovorni urednik štampanog i elektronskog izdanja dnevnih novina Kurir, da sa uvodom i izrekom označene prvostepene presude u štampanom i internet izdanju dnevnih novina Kurir objavi i ovu presudu, poštovanjem odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u roku od 15 dana od dana dostavljanja pisanog prepisa presude.

PREINAČUJE SE rešenje o troškovima sadržano u stavu devetom izreke presude Višeg suda u Beogradu P3 53/23 od 3. 10. 2023. godine, pa se obavezuju tuženi da tužiocima na ime troškova postupka isplate iznos od 288.100,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti pa do isplate u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa rešenja.

ODBIJAJU SE zahtevi parničnih stranaka za naknadu troškova drugostepenog postupka.