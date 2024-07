KURIR TELEVIZIJA ISPRED ZGRADE SA ČIJEG 27. SPRATA JE PAO KIDNAPOVANI MLADIĆ! Stanković: Traga se za još trojicom osumnjičenih

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv četvorice osumnjičenih zbog otmice mladića, koji je bio zatvoren i mučen u stanu, a pri pokušaju bekstva je poginuo.

O ovom incidentu više informacija iznela je novinarka Tamara Stanković za jutarnji program Kurir televizije.

- Raspisana je poternica protiv četvorice osumnjičenih, koji su tukli i mučili jednog mladića, koji je na žalost i poginuo. Mi se trenutno nalazimo ispred te zgrade na Konjarniku u Beogradu. Pretpostavlja se da su osumnjičeni, pre svega, kidnapovali mladića i odveli ga na Frušku Goru na vikendicu, a potom i u stan na Konjarniku. Tamo su nastavili da ga muče, dok je bio zavezan za radijator. Međutim, mladić je nekako uspeo da se oslobodi i pokušao da pobegne, a tom prilikom je pao sa 27. sprata gde je preminuo na licu mesta. Više javno tužilaštvo u Beogradu je predložilo da se raspiše poternica za trojicom, dok je jedan od osumnjičenih već saslušan, ali se branio ćutanjem.

Tokom jučerašnjeg dana na Čukarici su izbodeni muškarac i žena, pa je Stanković iznela poslednje informacije i o tom slučaju:

- Napadač nije pronađen, a saznalo se da je to bivši emotivni partner od žene koja je napadnuta, dok muškarac koji je bio s njom, još uvek ne znamo u kakvom su odnosu bili. Pretpostavlja se da su prijatelji i da je taj muškarac bio sa napadnutom ženom, upravo zbog straha da će njen bivši partner nju pratiti i da će joj eventualno nauditi. Komšije iz tog kraja su rekle da je napadač bio u pritvoru i da je zbog toga muškarac i bio sa napadnutom ženom, kako bi je odbranio. Napadač je juče došao ispred zgrade, ušao u ulaz i on je napao bivšu partnerku i muškarac i to nožem, oni su odmah prevezeni u Urgentni centar, a ne nalaze se u životnoj opasnosti.

