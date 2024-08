NI 6 KLJUČNIH DOKAZA PROTIV UBICE NIJE DOVOLJNO ZA DOŽIVOTNU ROBIJU: Smanjili kaznu na 20 godina! Kurir imao uvid u SRAMNU PRESUDU

Apelacioni sud u Kragujevcu koji je Vladimiru Maksimoviću (42), osuđenom na doživotnu robiju zbog toga što je 16. maja 2022. ubio suprugu Milenu Milošević (35) tako što joj je iz revolvera pucao u glavu, u svojoj odluci da mu kaznu smanji na 20 godina zatvora potvrdio je da je prvostepeni sud u potpunsti utvrdio šta se dogodilo i da je zločin počinio na podmukao način, ali da prihvata žalbu njegovih branilaca da je kazna previsoka!

- Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud u svemu pravilno raspravio i utvrdio način izvršenja krivičnog dela od strane okrivljenog, činjenično stanje je pravilno i potpuno utvrđeno, kako u pogledu činjenica i okolnosti i pravilno primenio krivčni zakon kada je utvrdio da je u radnjama Vladimira Maksimovića utvrdio izvšrenje krivičnog dela teško ubistvo - navodi se u odluci u koju je Kurir imao uvid.

Ubijena doktorka Milena Milošević foto: Facebook

Međutim, u istom dokumentu navedeno je i da je sud, kada je odredio kaznu doživotnog zatvora "dao veći značaj otežavajućim okolnostima nego što one realno imaju, dok nije adekvatno cenio olakšavajuće okolnosti"- to što je otac maloletne dece koju voli, zatim da nije ranije osuđivan, kao i to da ima zdravstvene probleme od dvaput preležanog korona virusa. U konačnoj odluci, Apelacioni sud je detaljno analizirao ključne dokaze na kojima se presuda zasniva - nalaze veštaka trasologa, balističara, stručnjaka sudske medicine, ali i svedoka koji su saslušani.

Roditelji ubijene Presudom je ponižena naša ćerka Na sramnu presudu kragujevačkog suda reagovali su Miroljubi i Zorica Milošević, roditelji ubijene dr Milene Milošević. - Mi smo dvoje običnih i ucveljenih staraca koji nisu uspeli da sačuvaju svoje dete. Nama je život otet, streljano najvrednije, nad našim najmilijim izvršena je brutalna egzekucija. Nama niko i ništa ne može da vrati dete. Ali, presudom Apelacionog suda u Kragujevcu ponižena je naša ćerka, pokojna doktorka Milena, njeno dvoje dece i mi kao njeni roditelji - kažu očajni roditelji. Oni dodaju da ih je posebno zabolelo što je kao olaškavajuća okolnost uzeta njegova "ljubav prema deci": - Zar je ljubav prema deci dozvola za egzekuciju njihove majke? Zar im se tako iskazuje ljubav - ogorčeni su roditelji ubijene doktorke.

Doktorka Milena Milošević, kako je Kurir pisao, radila je u Nemačkoj, a u Kragujevac je došla kako bi se svi zajedno, posle Uskršnjih praznika, preselili u Nemačku.

- U svojoj odbrani Vladimir je tvrdio da Milena nije spakovala njegove stvari i da je nameravala da odvede samo decu, kao i da ga je psovala i vređala, pa da je on u besu i afektu drhtao i da je pištolj koji je držao u ruci sam opalio. Rekao je i da je bio pod sedativima. Međutim, taj deo njegove odbrane ni prvostepeni, kao ni Apelacioni sud koji mu je drastično smanjio kaznu, nije prihvatio - kaže sagovornik Kurira.

Apelacioni sud u Kragujevcu se poziva na šest ključnih dokaza na kojima se zasniva presuda: - utvrđeno da je ubio na podmukao način, dok je spavala i nije mogla da se brani - prihvaćen je nalaz veštaka sudske medicine da je hitac ispaljen iz neposredne blizine, sa oko 50 centimerata - prihvaćen je nalaz trasologa da je u vreme kada je pogođena u glavu, Milena bila u ležećem položaju - prihvaćen iskaz balističara da je do opaljenja revolvera moglo da dođe samo povlačenjem obarača - prihvaćeni iskazi svedoka tužilaštva - nalaz veštaka da stanje gneva nije bitno uticalo na rasuđivanje, a test na psihoaktivne supstance je bio negativan

Naprotiv, u pravosnažnoj presudi od 20 godina zatvora navodi se da sud nije prihvatio navode odbrane i da je utvrđeno da je ubio na podmukao način, dok je ležala okrenuta glavnom ka zidu!

- Podmuklost proizilazi iz nesporno utvrđene činjenice da je žrtva ležala na trosedu na levom boku, licem okrenuta na naslonu troseda - zidu. Oružje nije mogla da vidi, hitac je ispalio iz neposredne blizine. Dakle, prikriveno i potajno, s leđa je ubio žrtvu koja nije očekivala napad i nije bila u situaciji da se brani - navodi se u presudi.

Lukavo i smišljeno

Navodi se i da je, po oceni suda, okrivljeni postupao lukavo i da je smišljeno odabrao trenutak i način izvršenja dela, zloupotrebljavajući Milenino poverenje.

- Stoji činjenica da su se oštećena i okrivljeni te noći raspravljali, svađali u vezi sa odlaskom u Nemačku, međutim, kada se ima u vidu da je oštećena spakovala i stvari okrivljenog kako bi zajedno živeli u Nemačkoj s decom, da je legla na trosed u položaj za spvanje, očigledno je da se nije osećala ugroženo niti je očekivala napad. Nije ni znala da okrivljeni poseduje oružje i on je iskoristio tu situaciju, budući da je bila kasna noć kada su svi spavali - navodi se u obrazloženju odluke kojom je potvrđena presuda prvostepenog suda da je reč o teškom ubistvu koje zakon ocenjuje kao najteži oblik ubistva.

Advokatica Slavka Babić foto: Privatna Arhiva Advokat Nova kazna u okviru zakona Advokatica Slavka Babić kaže za Kurir da je za krivično delo teško ubistvo predviđena kazna od 10 godina do doživotne robije. - Nije neuobičajeno da drugostepeni sud po žalbi smanji, odnosno preinači prvostepenu kaznu i da uzme u obzir olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog koje nije u dovoljnoj meri cenio prvostepeni sud. U konkretnom slučaju, okrivljeni je neosuđivan, pretpostavljam da je priznao izvršenje dela i da se na sudu pokajao. Dakle, navedena kazna koja mu pravosnažnom presudom izrečena se kreće u granicama predviđenim za krivično delo teško ubistvo. Razumem bol porodice pokojne ostećene, kao i činjenicu da nikakva kazna zatvora ne može da im vrati izgubljenu ćerku - kaže Slavka Babić za Kurir.

Prema rečima sagovornika Kurira, interesantno je i da presuda nije bila jednoglasna, odnosno da za ovakvu oduku suda nisu bili svi članovi petočlanog sudskog veća Apelacionog suda u Kragujevcu.

- To praktično znači da je jedan ili čak dvoje sudija iz veća bilo protiv ovako drastičnog smanjenja kazne, ali da je većinom glasova ona ipak smanjena - objašnjava izvor Kurira.