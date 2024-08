OVO JE POSLEDNJI SNIMAK UBIJENIH U MALOM ORAŠJU! BLAŽIĆ IM PREKINUO VESELJE: Mladi se zabavljali, a onda je sve utihnulo...

Uroš Blažić (22) iz Dubone kod Mladenovca 4. maja 2023. bez ikakvog razloga brutalno je ubio devet, a teško ranio 12 žrtava. U sredu je prvi put okrivljeni Blažić izneo odbranu u najvećoj sudnici u Specijalnom sudu u Beogradu, gde je naveo da je kriv za masakr u selima Dubona i Malo Orašje kod Smedereva. Bilo je teško slušati kako iznosi odbranu, a još teže roditeljima žrtava koje ni nakon 15 meseci nisu dobili odgovor na pitanje zašto im je pobio decu.

Iako su skoro svi roditelji i oštećeni na ročištima opisali krvavu noć, rafalnu paljbu, krv na sve strane nakon zločina, sada je Kurir došao u posed video snimku na kome se može videti kako je vesela družina te večeri, nekoliko trenutaka pre zločina uživala, šalila se i bila srećna kod spomenika Ravni Gaj u selu Malo Orašje. Na pomenutom video zapisu u krupnom kadru je Petar Mitrović (25) kog je okrivljeni Blažić izrešetao, a od zadobijenih povreda preminuo je nakon 50 dana lavovse borbe za život.

00:27 Ubijeni i teško povređeni neposredno pre masakra u Malom Orašju

Kako se vidi na snimku dok se Petar smeje i igra, kao što je prema rečima njegovih najmilijih uvek i radio, u pozadini se vidi omladina koja obučena u trenerke i dukserice stoji i bezbrižno priča. Neki od njih sede na klupicama ispred vatre dok se u krupnom kadru Petar i dalje smeje i okreće, a u jednom trenutku od veselog plesa radi i stoj na rukama. Nije se Petar nadao da će ubrzo biti žrtva pomahnitalog osumnjičenog ubice Uroša Blažića. Niko se nije nadao. Niko ni u najluđim snovima nije pomislio da će ta veče biti njihovo poslednje druženje i da će svoje priče, zabavu i veselje, igru i posao preseliti na nebesku scenu bez ijednog razloga.

ubijene žrtve u malom orašju - nemanja stevanović, lazar milovanović, petar mitrović, marko mitrović, nikola milić i aleksandar milovanović foto: Privatna Arhiva

Pa da podsetimo, Uroš Blažić kobne večeri u 22.20 časova krenuo je naoružan do zuba u krvavi pohod iz svoje kuće u Šepšinu, "mercedesom" se dovezao do centra sela Malo Orašje, ali pošto tamo nikoga zatekao vratio se do spomenika Ravni Gaj gde su bili njegovi vršnjaci okupljeni oko vatre. Hteli su samo da proslave Đurđevdan i jedan od njih, Marko Mitrović (18) postao je ujak pa su to hteli da obeleže. Okrivljeni Blažić se kolima zaustavio nasred ulice, izašao sa kalašnjikovim i rafalnom paljbom pucao na svoje vršnjake, a neke od žrtava je i overavao, prema svedočenju preživelih,ali i nalaza obdukcije. U Malom Orašju ubio je njih šestoro, pored braće od stričeva jedva punoletnog Marka i Petra Mitrovića života je lišio Nemanju Stevanovića (21), Lazara Milovanovića (19), Aleksandra Milovanovića (17) i najmlađu žrtvu masakra Nikolu Milića (14).

uviđaj kod spomenika ravni gaj u selu malo orašje foto: Petar Aleksić, MUP

Osumnjičeni ubica se nije zaustavio već je nastavio, kako je i sam rekao u izjavi nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, jer je bio pod adrenalinom. Zaustavio je "mercedes" kod škole u Duboni i počeo da puca na okupljene vršnjake. Mirno su sedeli i oni na klupici ispred zgrade, ali pomahnitali Blažić je pucao i pucao.

Tu je troje ranio -brata i sestru Milana (22) i Krsitinu (19) Panić i njihovog prijatelja Dalibora Todorovića (24), a nekoliko njih teško povredio. Pukom srećom neki od njih nisu povređeni uspeli su da pobegnu na sigurno.

milan i kristina panić i dalibor todorović foto: Privatna arhiva

Prema optužnici koju je 18. oktobra 2023. podiglo Više javno tužilaštvo u Smederevu, Blažić beži kolima, ali kako je išao seoskim putem zaglavio se, pa je ušao u jedno domaćinstvo i ukrao vozilo kojim je došao do naplatne rampe Mali Požarevac. Vreba priliku i otima taksi u kom je bila putnica. Preteći i sa dve ručne bombe u rukama satima priča sa njima, gde im je priznao da je pobio 20 ljudi, kao i da će se njima isto desiti ukoliko urade nešto pogrešno.

na ovom mestu su ubijeni panići i todorović, gde im je nakon toga dignut spomen ploča i oslikan mural na zgradi seoske škole foto: Zorana Jevtić

Dozvolio je da putnicu taksista preveze na adresu gde je krenula, a on nastavlja put ka Kragujevcu. U nekoliko navrata je i zaspao, a kada su došli u Vinjište tražio je od taksiste 3.000 dinara "da ima šta da jede." Blažić je zatim otišao do svog ujaka Gorana Gavrilovića i spavao u kokošinjcu sve dok ga pripadnici MUP-a nisu lišili slobode.

Uroš Blažić u sredu je javno u najvećoj sudnici u Ustaničkoj ulici u Beogradu priznao zločin, ali nije želeo da priča o svom krvoproliću već je pravdao oca Radišu Blažića da ga nije naoružavao. Inače, pored prvookrivljenog Uroša, na optužnici se nalazi i njegov otac Radiša koji se tereti da je nelegalno nabavljao oružje kojim je njegov sin počinio majski masakr.