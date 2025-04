- Lečio je moje roditelje, imao sam prilike da ga upoznam i znam o čemu se radi. Mislim da je sjajan izbor. Neko ko nema nasleđe za koje bi neko mogao negativno da se uhvati. On je izuzetno dokazan i o stvaren je lekar na svetskom nivou.

- Ja sam se zalagao za to da bude nestranačka ličnost i tu nisam imao velikih problema da to izgovorim, baš zbog činjenice da je društvo podeljeno. Pošten je i dobar čovek, imam indirektne i direktne spoznaje.

- Lek za društvenu krizu je da je najodgovorniji čovek zauzeo ovu poziciju. Ipak, on neće moći sam da deluje ukoliko kabinet i Vlada ne budu adekvatno sastavljeni.

- Nije ga interesovala politika, ali sve što je radio bilo je temeljno i posvećeno. Verujem da je ubeđen da ima podršku, a pre svega predsednika Vučića. Sada je ključni cilj ujediniti Srbiju. Nikad ga nisam video iznerviranog. To je njegova prednost, ali sve to što ima, doći će do izražaja od toga kakav kvalitet dobije u kabinetu.