ŠOK! Bivši republički inspektor tvrdi: U zaplenjenom kokainu nađen otrov za miševe?! Razređuju drogu i prave zastrašujuće količine

Nedavno je u Gvajani zaplenjen još jedan tovar kokaina namenjen evropskom tržištu, a izvori iz stranih bezbednosnih službi tvrde da istraga vodi ka takozvanom balkanskom narko kartelu.

Na ovu temu u današnjem izdanju emisije "Puls Srbije" govorili su Mladen Nikolić, hemičar i bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci i Blažo Marković, predsednik Sindikata policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije".

foto: Kurir Televizija

- Balkanski kartel je sačinjen od više kriminalnih grupa. Oni se svi objedinjuju sa jednim ciljem, da zarade novac. Tu nema međusobnog ubijanja. Takve droge, kokain, heroin, ne možemo čuti ovih godina da je neka veća količina zaplenjena, ali ima sve više ljudi koji ih koriste - rekao je Marković, dodavajući da su balkanski kriminalci postali velike ličnosti u kriminalnom svetu:

- Ti naši balkanski kriminalci su postali čak i u južnim zemljama magacioneri, što je ključno. Oni izdaju robu, prate robu do robova. I u tome smo prvi u svetu, ti glavni ljudi imaju poverenje u naše kriminalce.

Nikolić upozorava da ono što najviše ubija telo zapravo nije sama droga, već sve ono čime se ta droga razređuje pre prodaje:

05:06 DROGA KROKODIL IZJEDA MESO! Stručnjaci upozoravaju: Ovo je jedina stvar opasnija od droge, kokain seku izlomljenim staklom!

- Na naše tržište najčešče se otkriva ono što po zakonu i nije droga, kanabis, a najviše stiže kokaina. Kažu zaplenjeno je 3 tone kokaina, ali to je čist kokain. Kada on dođe u Srbiju on se razređuje i do 15 puta, te tri tone su zapravo 50 tona uličnog kokaina, to su zastrašujuće količine. Jedino što je opasnije od droge je loša droga. Kako bi kriminalci zaradili što više oni drogu seku svime i svačime. Kokain na našem tržištu je zapravo kokain samo 5 do 8 procenata, ostatak se seče paracetamolom, kafetinom, ali smo nalazili i otrov za miševe, brašno, lomljeno staklo.

- Imali smo slučaj droge "Krokodil", koja jede meso, ono truli i otpada baš zbog tih prljavština kojima se droga seče - ispričao je Nikolić.

Nikolić je govorio i o sintetičkom heroinu pod imenom fentanil koji je stigao na srpsko tržište, a koji je, kako kaže, "sto puta jači i sto puta manja količina će ubiti čoveka". On kaže da je jedna čaša fentanila jednaka kamionu kokaina.

Kurir.rs

