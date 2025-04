U toku je intenzivna potraga za dečakom, a kako se saznaje, on je jutros bio u školi. Dečak pohađa peti razred osnovne škole, a nestanak je prijavljen danas u 14 sati, dva sata pošto je trebalo da stigne kući sa nastave.

- Oni su bili do nekih 5 do 12 u školi i on je izašao kad i druga deca iz škole. Mi smo se raspitivali posle i saznali da je krenuo prema nekoj pekarici koja se nalazi u suprotnom smeru od mesta gde živi. Prema nekim informacijama posle toga je krenuo u pravcu u drugog sela - kaže direktor škole.