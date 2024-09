SEKTOLOG NAVEO MOGUĆE UZROKE SVIREPOG UBISTVA U NIŠU! Ćerka se bunila, verovatno su je na silu terali da menja neke navike

Pedesetpetogodišnja Zorica C. ubijena je u Nišu, a prema prvim informacijama, za ubistvo je osumnjičena njena ćerka Marina. Brutalni zločin dogodio se u porodičnoj kući.

Prema tvrdnjama komšija majka i kćerka su često bile u sukobu i svađale su se, a kobne večeri čuli su se krici iz njihovog dvorišta.

foto: Kurir/M.S., Facebook

Stric osumnjičene za ubistvo rekao je medijima da je ona bila pripadnica "Jehovinih svedoka". Prema rečima komšija, sumnja se da je ćerka prerezala vrat majci.

Zbog sumnje da je ćerka bila pripadnica sekte o ovom ubistvu govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije Dimitrije Pastuović, sektolog.

Najpre je prokomentarisao versku zajednicu "Jehovine svedoke".

foto: Kurir televizija

- Ja ih i dalje nazivam sektom jer su za mene sekta. Ali vi ih sada po pravilu morate nazivati verska zajednica jer su neki moji saradnici, prijatelji tuženi zbog nazivanja istih sektom, a sekta definitivno jesu. Pitali ste me o kakvoj se organizaciji radi. Radi se o pseudohrišćanskoj zajednici. To su one zajednice nastale odvaljanjem od hrišćanske matice.

- Interesantno reći za njih, od niza nebuloza kojim se oni povode, to je da smatraju da Isus Hristos nije razapet na krst, nego da je obešen. Ne daju krv, niti je primaju nikako jer smatraju da je duša u krvi. Smatraju ikone idolopoklonstvom i mnogo toga još. Sebe nazivaju Jehovinim svedocima, znači božijim svedocima po njihovom, a čak i to su pogrešno interpretirali, jer Jehova po Bibliji nije Bog, nego Jahve - rekao je Pastuović.

04:39 SMATRAJU DA JE ISUS OBEŠEN, A NE RASPET Sektolog naveo verovanja Jehovinih svedoka, pa moguće uzroke svirepog ubistva u Nišu!

Kaže da se dešava da sekte počine ubistvo, ali da često nisu one krivci za zločin iako se na njih sumnja, pa tako ne mora da znači da je u pitanju sekta ni u slučaju u Nišu.

- Ne možemo generalizovati verske sekte jer ih ima puno i možemo ih klasifikovati po više osnova, ali ovde je reč koliko sam ja obavešten, ali nisam mnogo obavešten o tom slučaju, iz medija samo, da su roditelji njeni ušli u versku zajednicu Jehovinih svedoka, a da se devojka bunila. Tu je verovatno došlo do trajnog poremećaja u porodici, do nefunkcionisanja porodičnih odnosa i dovelo je do toga do čega je dovelo.

- Čuo sam da se ćerka, tj. kako da kažem ubica, da se lečila u duševnoj bolnici u Toponici. Verovatno su je na silu terali da menja neke svoje navike, neke svoje običaje, jer Jehovini svedoci se u ponašanju dosta razlikuju i imaju obavezno misionarenje i sl. stvari. Kako čujem, bili su normalno situirani otac i majka, imali su primanja, a da su jeli u narodnoj kuhinji. Verovatno se tu davao obavezan desetak i ko zna još koliko koji se daje u versku zajednicu. Verovatno je zato došlo do svađe.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:35 DA LI JE MOGUĆE DA IZA UBISTVA DEVOJČICE ĐORČEVSKE STOJI SEKTA?