OVO JE OGRANIZOVANI KRIMINAL KOJI HARA BALKANOM? Jovanović: Sve je podložno teorijama zavere, ko zna da li je Danka uopšte ubijena

Završena su sva veštačenja u slučaju ubistva male Danke Ilić, saznaje Kurir. Međutim, istraga ubistva dvogodišnje devojčice Danke Ilić i dalje je pod znakom pitanja, s obzirom na to da tela deteta nema.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Maja Jovanović, predsednik NAOS-a i generalni sekretar "IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, Saša Borojević, predsednik Udruženja "Porodični alarm", kao i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

- Nema tela Danke Ilić, nigde nije pronađen DNK i nema priznanja osumnjičnih. Kamere ispred zgrade porodice Ilić i na putu ka Banjskom polju potvrđuju da je majka krenula kolima ka toj kući, kamere su potvrdile sve što su roditelji govorili da se desilo. Potvrđeno je i da su službena kola osumnjičenih tu prošla. Tužilac tvrdi da je ovo dovoljno da optužnica bude podignuta, ali to se mora desiti do 4. oktobra, kada ističe pritvor osumnjičenih. Situacija je prilično konfuzna i otvara prostor za druge teorije, da je devojčica živa ili oteta - rezimirao je do sada poznate detalje istrage urednik Kurira, Rajko Nedić.

Maja Jovanović, koja od početka slučaja govori da ne želi da priča o Dankinom nestanku kao ubistvu, jer dokaza nema, rekla je da ostaje pri svom stavu:

- Ne možemo govoriti o Danki kao da je ubijena, čak ni sa priznanjem dvojice osumnjičenih. Ono što je jako važno su slučajnosti i poklapanja, određeno zadržavanje, zašto su bili baš tu, zašto su se psi tragači vraćali baš do tog mesta gde oni tvrde da su je udarili, u šta ja ne verujem. Čak i pod prinudom, kako je moguće da neko opiše do detalja ceo čin udarca, davljenja. Kamere nisu lančane, postoji neprokriven deo. Mora da postoje kamere od Bora do Banjskog polja koje prate kretanje majke sa decom, da li ih je neko pratio?

RADI SE O OGRANIZOVANOM KRIMINALU KOJI HARA BALKANOM? Stručnjaci veruju da je mala Danka živa: Zašto se ovi dokazi ne koriste?

Borojević je rekao da je uveren da je nestanak devojčice u sklopu nečega većeg.

- Mislim da se radi o jednom organizovanom kriminalu koji operiše celim Balkanom. Najveći broj dece koji je na potpunpo isti način nestao je u BiH, to je oko 20 dece od 2007. godine do danas, koja nikada nisu pronađena - istakao je Borojević, pa izneo ono što bi moglo da bude ključan dokaz:

- Ako je Danka već nestala na otvorenom prostoru, zašto se onda za ovakvo ubistvo ne koriste satelitski snimci? Naša zemlja je 24 sata dnevno pod satelitskim nadzorom. Narod je u strahu i želi da zna istinu.

Saša Borojević je rekao i da je uveren da se osumnjičeni neće naći na slobodi, i da će optužnica biti podignuta, dodavajući:

- Meni je neverovatno da ova dvojica vodoinstalatera ispadnu opasniji od Velje Nevolje, o njemu sve znamo, šta je radio i kako je radio, a ovde ne možemo da dođemo do jako bitne informacije.

