- Iz jednog vozila je vozač odbio našu pomoć jer nije povređen, ali drugog su morali da izvuku iz vozila. On ima povredu glave i grudnog koša, ali je stabilnog zdravstvenog stanja i svestan. On je odvezen do reanimacije Urgentnog centra radi dalje dijagnostike- rečeno nam je u Hitnoj pomoći u Nišu.