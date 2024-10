- Tog momka sam znala iz viđenja, nekad se pozdravi, nekada ne. Znala sam da sa njim nešto nije u redu, čula sam da je i ranije sa porodicom imao neke sukobe, ali mi do sada nismo imali problem sa njim. On inače ne živi ovde, tu mu živi otac kog često obilazi, donosi mu hranu. Ne mogu da verujem da je to on uradio. Još sam u strahu, ne izlazim nigde, kaže komšinica.