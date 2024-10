„Suđenje, kao i svako, je jedan proces gde mi, roditelji, ponovno preživljavamo tragediju i doživljavamo to svaki put na svoj način. Ovaj put je bilo zaista teško, jer se susrećemo prvi put sa ubicom. Bez obzira što je to dete, znate da je to ubica i onda je to bilo zaista za nas jako teško“, rekao je Anđelko Aćimović.