- On (Zdravković) je bio zapravo u Španiji, koja ga je izručila Hrvatskoj i zato je pre neki dan bilo to opsadno stanje u Zagrebu. Hrvatska policija je, uz neviđene mere obezbeđenja i sa onim specijalnim antiterorističkim prslucima, dovela na sud Zrakovića koji se u Hrvatskoj teretio zapravo za falsifikovanje dokumenta. On je to priznao i njemu je propisana uslovna kazna uz novčani iznos - otkrio je Nedić, a potom podelio najnovija saznanja.