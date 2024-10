Hrvatin: Što se tiče Mitića, mi smo sumnjali a i potvrdili sa njim, da su oni opservirali i trebali da dojave ljudima. Dan ili dva posle, pohapšena je grupa ljudi u Velikom ili Malom mokrom lugu i tada je Belivuk rekao da su oni čekali da ga ubiju. On je tada posumnjao da je to Nikola Vušović, malo je falilo da krenemo i na njega, jer je Veljko smatrao da je on umešan i da je našao neke ljude da pucaju na vas. Radoje Zvicer je to ispeglao.