Na pitanje šta je ostalo kao teorija zavera — nakon što su u prethodnom intervjuu dali odgovore na 13 teorija zavere — a to je ono što se pričalo o Ivaninom telefonu, tačnije da je 400 nekih poruka izbrisano i prema navodima da je Ivana pretraživala na Guglu prelaze granica između Srbije i Rumunije, Miloš je odgovorio da to nije tačno.

- Veštačenje telefona je bilo od prvog dana. To su sve nebuloze, neistine. Ko god da je rekao to je slagao. Čak je i pre dva meseca telefon bio na veštačenju, sigurno 20-30 dana - naveo je Miloš Ilić.

- Jedan od njih dvojice će na prvom ročištu "propevati" sve, 99 odsto sam siguran. Ne znam zašto ne kažu gde je, možda Dragijević iz Zlota i stvarno ne zna gde je. Ja tvrdim da postoji ta treća osoba i da je to taj deda koji na društvenim mrežama stavlja broj računa da mu se pomogne, a kada ga pitaju za moje dete, on se smeje, on je zlo. Nema empatiju - naveo je Miloš Ilić.

- Kako ljudi znaju da li je Ivana pustila suzu ili nije? Da li su bili tu da vide? Snimili su nas kad smo išli sinu da kupimo igračku, pa su rekli da idemo u Grčku, a išli smo do lokalne prodavnice da mu kupimo igračku. Tu nema greške, ljudi u policiji rade svoj posao. Ivana je više vremena provela u policiji, nego ja. Dešavalo se da danonoćno budemo u policiji, od 8 ujutru do 2 ujutru, dešavalo se da ljudi iz policije dođu u sred noći po nas - odgovorio je.

- Ne znam ništa o premeštanju, čuo sam od jednog inspektora iz Bora, i on je siguran da je deda ključ svega, da je njegov sin doneo telo kući i da mu je rekao "beži, ti si glup, ja ću da završim to sve" i da je to to. Ne znam gde se sve zbilo, da li je u dvorištu ili u napuštenoj kući, ali sam čitao da je u crnoj kesi doneo kući i ne znam... Kažu nema tela, pitaju stalno za to, ali šta ako su njih nekoliko uništili telo - zapitao je Miloš Ilić.