- Ušao sam na vrata da ga vidim, telo je istrulilo, on je bio skroz crn, bio je pokriven, samo mu se glava videla. Ja sam došao do vrata i noge su me izdale od bola. Pao sam na kolena, nisam mogao dalje. Osetio se užasan miris. Pitao sam njenog sina iz prvog braka, koji je živeo s njima, da li je nešto video, ali on nije znao ništa. Rekao je da je majka zaključava tu prostoriju, a njih lagala da je Siniša u bolnici i čeka operaciju - priča očajni otac.