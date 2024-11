Ono što se moze iz svega zaključiti jeste da je reč o čoveku koji dobro poznaje teren, ali ima i dosta snage i spretnosti. Do sada se sumnja da je presao više od 150 kilometara.

Balijagić je, prema rečima meštana Sokolca, prvo došao u drugu kuću. Hteo je da uđe, ali su mu vlasnici kuće rekli da ne može. Seo je ispred kuće, tražio je rakiju, ali su mu rekli da je još nisu ispekli. On je potom otišao ka kući Madžgalja.

Dostupne informacije ukazuju na to ga su ga brat i sestra najpre primili u kuću, ali da se on posle vratio, popeo se na blokove iza kuće i u brata i sestru pucao kroz prozor. Najpre je ubio Jovana, a potom i Milenku i to u momentu u kom je nazvala policiju i izgovorila: "Ubio mi je brata".