- Anđela je imala divno detinjstvo, sve su joj roditelji pružili i nije imala problema. Ne, da je neko od nas znao za to. Sada se spominje da je zapala možda u postporođajnu depresiju i da je, navodno, naudila sebi, ali to se još uvek ne zna sa sigurnošću - kaže naš sagovornik i dodaje da je Anđelin telefon pronađen na ulici u blizini zgrade u kojoj je živela.

Naš izvor blizak porodici kaže da oni još uvek sa sigurnošću ne znaju zbog čega je Anđela nestala i zbog čega je sada mrtva, ali da za sada sve ide u smeru postporođajne depresije. Inače, postporođajna depresija je je oblik depresije koji se javlja nakon rođenja bebe, obično jednu do tri nedelje nakon porođaja i relativno su često, ali ozbiljno zdravstveno stanje koje statistički gledano pogađa do jednu od sedam novih majki.

- Žena upada u to stanje prvenstveno zbog svog nezadovoljstva sobom. Logično, telo se menja i neke majke to ne mogu da prihvate, a kada svemu tome dodamo nespavanje i pomeren ritam života i metabolizma, nastaje stanje iz kog one ne vide izlaz - navodi Repac: