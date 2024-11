Nesreća se, podsetimo, dogodila u četvrtak oko 15 sati na putu Vlajkovac-Uljma kod Vršca, kada je Nikola M., upravljajući "škodom" rumunskih registarskih tablica i to pod zabranom, udario u kamion valjevskih tablica! Od siline udarca kola su potpuno smrskana, a otac i dečak su nastradali na licu mesta, dok je kamiondžija teško povređen.

- Svi mislimo da je namerno ubio dete i sebe kako bi povredio svoju bivšu ženu. Uradio je to iz mržnje, neke opsesije njome. Samo mu je bilo bitno da li je ona našla drugog muškarca! Proganjao je ženu, presretao je na ulici, čekao ispred kuće, psihički maltretirao, ali ga ona nikada nije prijavila za uznemiravanje. Stalno je zvao bivšu i tražio da se pomire, ali ona to jednostavno nije htela. Nedavno je našla novog partnera i Nikola je odlučio da je kazni na najsuroviji, bolestan način! Ubio joj je dete, da se više nikad ne smeje - glasom punim neverice kaže sagovornik Kurira.

- Nikola se doselio kod njenih u Vršac, ali nije želeo da radi. Bio je lenj i neradnik. Svi su je upozoravali da treba da ga se kloni, ali je ona odbijala to da prihavti. Kada je shvatila da ne želi takav život i da sinu daje loš primer razišli su se. Nikola se vratio kod roditelja, ali je nastavio da uhodi ženu - navode prijatelji za Kurir.

- Imao je momente kada bi je hvalio pred prijateljima, ali i one kada bi je ponižavao i nazivao pogrdnim imenima! Bio je opsednut, ali nekako ne kao kada voliš nekog, nego nekako čudno, kao iz neke bolesti i mržnje. Nikad joj nije oprostio što ga je ostavila. Uvek postoje dve strane priče, ali ovaj se užasno završila!

- I na umrlici za dečaka kao ožalošćeni stoji samo porodica dečakove majke, dok se prezime njegovog oca ne pominje nigde. Razumemo tu njenu odluku, ipak joj je on oduzeo dete!

Psiholog Željko Mašović za Kurir objašnjava šta je to moglo osobu da navede da presudi svom detetu.

On ističe da labilna i nesigurna osoba, kada joj dodamo negativne misli i komentare okoline, ne može da se kontroliše i tada dolazi do tačke pucanja!

- U tom trenutku stvara se neka vrsta pucanja i osoba ide do kraja, ispunjava svoj cilj, ne razmišlja o posledicama jer zna da je došla do kraja puta. To se i ovde verovatno dogodilo sudeći prema dosadašnjim prikupljenim informacijama.