" Kad god mi zazvoni telefon ili zvonce na vratima nadam se da je ona. Mlađi sin me stalno pita kada ćemo kod Bilje, kao da mi zabije nož u srce, ne znam šta da mu kažem ", započinje svoju ispovest Vesna, majka studentkinje Biljane Đorić (28) iz Mataruške Banje koja je pre devet godina misteriozno nestala.

Biljanina majka kaže da svi tragovi ukazuju na to da je živa i da ostaje samo da čekaju da se sama pojavi.

- Policija je šest meseci pretraživala Ibar, sumnja da je nešto sebi uradila je isključena kao opcija. Telo bi se do sada našlo. Iz policije su nam rekli da je najverovatnije živa, ali da nam ostaje samo da čekamo sama da se javi kada to odluči - kaže Vesna.

- Poslednja tri meseca je čitala Bibliju i mnogo pričala o veri i grehovima. Jedne prilike dok sam pušila cigaretu za stolom na kom je gorela sveća, rekla mi je da je ugasim, jer je greh pušiti pored sveće. Bila sam pomalo iznenađena da takvo nešto čujem od nje. Otišla sam jedne prilike da je posetim u Kosovsku Mitrovicu pošto je tamo studirala. Javila sam joj da dolazim i da me čeka, ali ja sam stigla pre nje. Sačekala sam je neko vreme i pitala gde je bila, na šta mi je ona rekla da je bila u crkvi. Znam da je poslednjih meseci je često posećivala crkvu - kaže Biljanina majka.

- Sve ukazuje na to da je otišla u manastir. Dobijali smo dojave da se nalazi u nekim od manastira . Obilazili smo ih u nadi da ćemo je naći, ali iz manastira nikakve informacije nisu hteli da nam daju. Čak je i jedan inspektor išao u jedan od manastira da proveri da li se tu nalazi moja ćerka. Igumanija je tada rekla da informacije o iskušenicama ne smiju nikome da se daju i da ako je došla u manastir svojom voljom i nije želela da obavesti porodicu, oni ne smeju da idu protiv njene volje - kaže ona i dodaje:

- Kada joj je inspektor rekao, šta ako on uđe da je potraži. Igumanija mu je odgovorila da bi je u tom slučaju sakrila tako da je ne bi niko mogao naći i da je praksa kada se posumnja da je neko saznao da je iskušenica u manastiru, odmah je premeštaju u drugi manastir . Meni je to strašno i nehumano da kao porodica patimo, jer ne znamo da li nam je dete živo ili ne, a da neko krije informacije od nas. Kao razlog tome, rekli su nam da su imali raznih situacija, jer porodice teško podnose takve odluke. Da su znali i naoružani da dolaze u manastir i na silu izvode ćerke - tvrdi Vesna.

- Razgovarala sam sa Patrijarhom koji mi je tada rekao da kada iskušenica dođe u manastir, ima pravo tri dana da odluči da li želi da se javi porodici i ostane u manastiru ili ne želi. To je neki period u kome se procenjuje da li je tu odluku donela u afektu. Ako posle tri dana ostane pri odluci i želji da ostane u manastiru, a da ne želi narednih 10, 15 godina da njena porodica zna da je tu, želje iskušenica se moraju poštovati. Ako se kasnije u nekom periodu pokaje i želi da izađe, to se ne može desiti, jer se na taj način krše Kanoni crkve - tvrdi Vesna.

- Bilo je raznih dojava. Jedan čovek iz Kraljeva nas je zvao rekao da je video devojku sličnu njoj u Grčkoj. On jedini nije imao lošu nameru. Išli smo u Grčku, ali se ispostavilo da je u pitanju druga devojka koja zaista liči na moju Biljanu. Bilo je tu i ljudi koji su hteli da se obogate na našoj nesreći. Javljali su nam da je u nekom podrumu, mučena i ošišana . Tražili su pare. Policija ih je kasnije locirala i pohapsila. Motiv je naravno bio uvek samo novac, koji smo mi često i davali ne bismo li našli Biljanu. Policija nas je posavetovala da to više ne radimo i da čekamo da se sama pojavi - kaže ona.

- Živimo u neizvesnosti, ova godina nas ubija. Biljanine sestre pate u tišini, a najmlađi sin me stalno pita: "Mama, gde je Bilja, kad ćemo kod nje da idemo". Kao da mi zabije nož u srce kad mi to kaže, jer ne znam šta da mu odgovorim. Onda me tera da idemo u manastir stalno da se molimo da se pojavi - kaže Vesna u suzama i dodaje: