- Desilo se na proslavi 18. rođendana sestre od Aleksinog druga. Rođendan se proslavljao u jednom restoranu, a u nekom momentu je došlo do hoškanja Aleksinog druga i neke grupe mlađih momaka. Šta se tačno desilo, ne znam, ali uvidom u kamere znam da je Aleksa sedeo za svojim stolom i da nije imao udela. Počelo je neko gurkanje, svađa, vika, da bi došlo i do tuče. Devet sekundi do njegovog konačnog pada, kada se on pomera unazad, a po medicinskim veštacima, toliko je krvi bilo potrebno da se izlije u mozak i da izazove smrt - započela je Nikolić, pa dodala: