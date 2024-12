Likvidiran je na današnji dan 1994. iz šestog pokušaja, u klasičnoj "sačekuši". Preživeo je pre toga pet atentata , zarađivao je ogromne sume novca, bio je vođa u to vreme najjačeg klana, držao je nekoliko klubova u gradu, družio se sa žestokim momcima...

Oni su sve vreme posmatrali policijski uviđaj koji je trajao do duboko u noć. Među prisutnima je bila i Vukovićeva supruga Tanja koja se, kukajući, bacala na auto i pokušavala da priđe ubijenom suprugu, dok su je policajci držali.

Hronika

- Ni tada, kad se to desilo, ja Ljubu nisam prvi napao. Oni su na mene kidisali. Da si u ne znam kakvoj svađi, ako ideš sa ženom, ako ti je tu familija, niko se ne napada, sve se zaboravlja. To je uvek među nama bio neki nepisani zakon. Pa nisam valjda mogao da dozvolim da me Ljuba potcenjuje pred rođenom ženom?! Nije bilo jednostavno ubiti Ljubu Zemunca, najveću legendu jugoslovenskog i evropskog podzemlja - pričao je kasnije.