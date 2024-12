Ona nam objašnjava da do njih dolaze priče i tome kako se osuđeni Blažić ponaša u protvorskoj jedinici u Smederevu u kojoj je smešten od hapšenja. Kako kaže, pričaju im ljudi da on tamo glumi zvezdu!

- Spremala sam slavu Đurđevdan, to veče sam ostala do kasno da sređujem. Stigla mi je poruka od drugarice, pita me: "Šta se to desilo u selu?". Zvala sam sve redom, niko mi se nije javljao. Pisala sam sestru od tetke i ona mi je rekla da su stradali Milan i Kristina Panić, a o Dači ni reči. Osećaj mi je govorio da odmah krenem ka selu. U međuvremenu sam saznala da je i moj brat ranjen - priča Suzana.