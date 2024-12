- Nisam hteo moju Slavicu da pominjem u negativnom smislu, ali mi je rekla: 'J....u ti mamu za ovo što si mi uradio'. Zgrabio sam nož sa stola i... Nisam hteo da je ubijem, samo da je povredim. Ja sam nju najviše voleo... Zašto da mi opsuje majku, koja je mnogo učinila za nju i našu porodicu. To me je povredilo i potreslo, pa sam ustao sa male drvene stolicice i zgrabio nož. Nisam ciljao gde ću da je ubodem. Sećam se da sam je ubo sa strane i u leđa i posle toga nijednog uboda se više ne sećam.

On je takođe rekao da nije išao u kuhinju da uzme nož iz kutije za noževe, kako je to ranije ispričao u tužilaštvu, već da je nož bio tu.

- On je zavisnik od alkohola i usled toga je počinio krivično delo, jer su mu popustile kočnice. Iskreno se kaje i žali što je to uradio. Plakao je u sudnici, a pokušao je i sebi da presudi. Nije pokušao da sakrije šta je uradio. Moj branjenik nije hteo da ubije suprugu, jer da jeste ne bi joj dozvolio da skine trake kojima je vezao oko nogu, ne bi legao da spava, pa da ona pobegne. Učinio bi to odmah tokom noći, a ne u podne kada se probudio. On je eventualno kriv za nasilje u porodici ili za ubistvo na mah. Kada ga je pokojna opsovala, on je u besu uzeo nož i ubadao je, ne ciljajući vitalne organe. Smrt je nastupila iz nehata - naveo je advokat Gajić.