ONA JE MOJA KRALJICA! Ovako se branio Radan koji je u Žarkovu MUČIO, PA UBIO suprugu Slavicu SPASLA MU ŽIVOT, ON JOJ PRESUDIO

Uradio sam to i ne branim delo, ali hoću da odbranim sebe. Braniću se istinom. Ovde sam zbog ljubavi, a ne zbog para. Ona je moja kraljica i ostaće to. Ne mogu sebi da objasnim zašto sam to učinio. Emocije su mi prevladale razum. Ne znam šta da kažem, alkohol je kriv i magije. Imali smo idealna brak, nikada je nisam tukao, niti povisio ton na nju.

Ovako je danas u Višem sudu u Beogradu započeo svoje iznošenje odbrane taksista Radan Vasiljević, optužen za teško ubistvo supruge Slavice u kući u Žarkovu 9. decembra 2021. godine. Posle svađe cele noći, ženu je sutradan oko podne izbo nožem.

Vasiljević je u početku pomalo plakao dok je pričao i drhtao u sudnici, da bi posle vrlo racionalno sve objasnio. Kazao je da je Slavica radila u kući kod američkih porodica i da je sa kolegama bila u Vrnjačkoj Banji.

Radan Vasiljević foto: Facebook

- Kad se vratila u nedelju dovezao sam je kući sa stanice, ona mi pokazuje šta je sve kupila i ne gleda me u oči - priča Vasiljević. - Onda je otrčala do kupatila da povraća. Kažem joj Slavice šta si to uradila, sramota da se napiješ pred kolegama i ona je otišla da spava. Ja tad prvi put u životu uđem u njen telefon i pročitam poruku "Tanja dođi u sobu sama sam". Probudim je da pričamo, ona sve negira, kaže da se nije odvajala od Tanje, a ja sam joj pokazivao papir koji je potpisala 2006. godine da me nikada više neće prevariti. Kažem joj: "Znam šta si uradila, spakuj stvari i idi u stan sina Miloša". Dao sam joj 1.000 evra i još 28.000 dinara. I moja Slavka je lepo otišla, a ja sam imao utisak da joj je drago.

Radan kaže da je posle toga nije zvao da se vrati kući i da bi pre umro, nego je pozvao. Ispričao je da mu je sin Slobodan u sredu uveče rekao da će dovesti majku da dođe da ragovaraju, prenose Novosti.

- Doveo je posle ponoći i odmah otišao. Seli smo, pili rakiju i razgovarali. Pričali smo o tim porukama, a ona je stalno govorila da nije tako i da bez mene ne može da živi. Dok sam pričao gledala je u televizor i ja se iznerviram, isključim ga i odnesem kod vrata. Ošamario sam je, jer me gledala u oči i lagala. Otišao sam do šapajza i uzao traku, stavio joj preko ista i vezao je njome oko članaka. Ona je sama skinula sa usta i pitala: "Šta to radiš, neću da begam i vičem". Nastavili smo da pijemo rakiju i pričamo. Nismo povišavali ton. Šamarao sam je i udarao pesnicama po glavi, ne znam koliko puta. Kad god me slagala, udario sam je. Nije zvala u pomoć. Na kraju mi je pod tim batinama priznala da me prevarila, ali nije htela da kaže s kim.

Radan kaže da je otišao u kuhinju po mali žuti nož, kako bi joj isekao traku na nogama, ali je Slavica rekla da ne mora, da joj ne smeta. Kazao je i da su te noći zajedno popili oko tri flaše rakije.

- Isekao sam joj svu garderobu koju je imala na sebi, jer sam bio besan i rekao sam joj: "Ja sam ti je kupio, a neko drugi da je skida". Tad sam joj isekao i malo kose, da svi znaju kakva je. Onda sam joj iz kupatila doneo bade mantil, ona se umotala i legla oko četiri ujutru ili pola pet. I ja sam zaspao u sekundi.

Slavica Vasiljević foto: Facebook

Optuženi priča da je Slavica sedela, pušila i pila rakiju kad se probudio. Trebalo je da ide na posao, a on joj je govorio da ne može takva, da je drugi vide, ali je ona bila uporna.

- Tražila je da joj donesem garderobu, velike naočare i maramu. Raspravljali smo se, govorio sam joj da se istušira i legne da spava, a posle ću zvati mog prijatelja frizera da je fino ošiša. Ona je govorila ne, ne i ne. Bila je uporna da bude po njenom, govorila da neće niko da je vidi. Iznervirao sam se, počeo da šetam po sobi. Zgrabio sam onaj mali nož, ona je ustala, ispružila ruke ka meni i samo rekla "Radaneee", a ja sam je ubo u telo ispod leve ruke. Pala je napred, ne skroz, a ja sam je onda još jednom ubo u leđa i treći put sa strane. Umrla je za dve sekunde. Kad sam video šta sam uradio, pokrio sam je ćebetom i rešio da se ubijem.

Radan kaže da je napisao oproštajno pismo, pozvao sina Miloša u Nemačku i rekao šta je uradio, a onda i Slobodana da odmah dođe kući.- Uzeo sam mali nož da isečem vene, ali je bio tup, pa sam iz kuhinje uzeo veliki i isekao vene, legao pored Slavice, pao u neki polusan i čekao kad ću da umrem. Onda se pojavio komšija Zlatko, a ja sm mu viknuo: "Izlazi napolje!" Posle je došla i policija, odveli su me u Urgentni gde su me šili, pa u "Lazu Lazarevića" i stanicu policije. Tada sam samo mislio da se ubijem. Nisam planirao da ubijem Slavicu, voleo bih i sebi da objasnim zašto sam je ubo drugi i treći put. Sramota me je što sam živ i što sam ovde pred vama - kazao je Radan Vasiljević.

Slavica mu spasla život

Sin Slobodan Vasiljević kazao je u sudnici da je Slavica pila zbog Radana, jer je on tražio da pije sa njim.

- Radan je pio svaki dan domaću rakiju, koje nije smelo da nema u kući. Ona mu je u februaru spasla život kad je imao infarkt, a on je nju ubio u decembru. Svu zaradu je njemu davala i onda čekala da li će on njoj da da 1.000 ili 2.000 dinara. On se za sve pitao oko novca. Prebrojavao je sav njen novac i tačno znao koliko ima. Ako je nešto potrošeno, a da on nije odobrio, bilo bi zlo. Nije joj branio da ide negde, ali je ona znala da ne sme. Nije imala drugarice. Kad je išla u Vrnjačku Banju radovala se kao dete, a kad se vratila te noći je isterao iz kuće i ona je od pola jedan do pola pet ujutru iznosila svoje stvari, a on je kuvao pasulj.

Radan je na ovo rekao da sin sve laže. Tvrdio je da nikada nije pio, jer je radio kao taksista.

UZIMAO JOJ I NOVAC Radan Vasiljević je ispričao da je Slavica svu platu koju bi zaradila, u poslednje vreme 500 evra, ostavljala u limenu kutiju u kuhinji: - Tim novcem sam ja raspolagao, jer ona nije znala sa novcem, trošila bi ga na gluposti. Nikad joj nisam branio da nešto sebi kupi od tog novca.

POTPISALI ZAKLETVU Optuženi je ispričao da je sa Slavicom bio u braku i da ga je ona napustila. Spakovala je stvari i otišla da živi kod oca. - Pet dana posle došla je njena prijateljica i sve mi ispričala o njoj. Bili smo razdvojeni 11 godina i Slobodan je tražio da se vrati i da ona hoće. Vratila se, ali nismo mogli zajedno, nisam mogao da zaboravim šta mi je sve radila, jer sam sve saznao. Onda je dolazila svaki dan, čistila kuću, kuvala, brinula o deci. Počeli su svi da me pritiskaju i mi smo se onda ponovo venčali u maju 2006. godine. Potpisali smo i zakletvu da se nećemo više razdvajati i imao sam apsolutno poverenje u nju.

