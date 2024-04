MAŠINOVOĐA VELIKOG SRCA KOJI JE ZAUSTAVIO VOZ I SPASAO PSA ZA KURIR: Po JEDNOJ REAKCIJI životinje shvatio sam da je vezana za šine

Pre nešto više od sedam dana jedan mašinovodja na pruzi Dimitrovgrad -Niš, zaustavio je voz na vreme i spasao psa vezanog lancima za šine. Jedno plemenito srce zaustavilo je lokomotivu od hiljadu tona na metar, dva, od nesrećne životinje.

Taj mašinovodja zove se Miša Radivojević koji se preko vibera uključio u emisiju Puls Srbije na Kurir televiziji.

Ispričao je kako je tekao događaj sa spasavanjem psa koji da nije njegove humanosti ne bi preživeo.

- To se desilo pre malo više od sedam dana. Upravljao sam vozom iz pravca Dimitrovgrada ka Nišu. Sa mnom je bila koleginica Jovana Stojanović i pri samom izlazu iz stanice Bele Palanke videli smo nešto da je u koloseku. To je uočila je Jovana i upozorila me da to može da bude dete, životinja, bilo šta.

Ubrzo su shvatili o čemu se radi:

- Upotrebili smo kočnicu, usporili vozi i nastavili kretanje kako bi se približili samom licu mesta. Na nekih stotinak metara videli smo da je u pitanju pas. Tu su bila dva psa, jedan koji je kad sam ja krenuo da sviram pobegao, a drugi koji je ostao u koloseku i koji se maltene nije pomerao. Kada smo prišli na neku dovoljnu udaljenost, ja sam zaustavio lokomotivu. To je bilo otprilike nekih metara do dva. Videli smo da pas nešto jede u koloseku, nešto mu je bilo ostavljeno od hrane. Mislim da je bila neka koža od neke životinje i onda mislili smo da će da se skloni. Ja sam opet upotrebio sirenu, pas se uplašio i krenuo da pobegne i u tom trenutku smo videli taj užas, pas je bio vezan za šinu. Jovana je odreagovala, htela je da siđe da oslobodi tog psa, ali ja sam rekao da ne bi smela da napusti lokomotivu da je pas ne ujede.

On i njegova koleginica uočili su dva lica pored koloseka:

- U tom trenutku smo uočili dva lica koja su bila u blizini koloseka i ona se obratila njima, pitala da li znaju ko je vezao psa. konkretno jedno od ta dva lica, starije, reklo je da ništa ne zna, da nije video ništa na pruzi. Kad sam ja prišao i upozorio drugo lice, mlađe, da ću da pozovem policiju, ono je došlo i oTkačilo psa. Malo se više potrudilo zato što je verovatno pas od straha zategao taj lanac i nije mogao lako da se oslobodi. Kad je oslobodio psa ja sam nastavio vožnju zato što po propisima ne smem da se zadržavam na otvorenoj pruzi bez obaveštavanja i tako se to desilo.

Kaže da mu nije poznato šta se sa psom dalje desilo, ali da se nada da je dobro.

- Ne znam stvarno šta se desilo dalje sa psom, žao mi je ako se nešto desilo, drago mi je ako je dalje živ.

