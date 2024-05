PUTIN ZAHVALIO ŠOJGUU NA SLUŽBI: "Naše trupe svakodnevno napreduju, neće biti izmena u sastavu Generalštaba"

Predsednik Rusije Vladimir Putin zahvalio je dosadašnjem ministru odbrane Sergeju Šojguu na njegovom doprinosu izgradnji Oružanih snaga Rusije.

Uz konstataciju da ruske trupe svakodnevno napreduju na frontu, Putin se na rezultatima zahvalio i komandantima vojnih okruga sa kojima se sastao.

"Ne samo da su odbijeni svi protivnapadi neprijatelja, već naše trupe svakodnevno napreduju na svim pravcima i poboljšavaju sve položaje", precizirao je Putin.

Sastanku je prisustvovao i budući šef Ministarstva odbrane Rusije Andrej Belousov kojeg je Putin predložio za Šojguovog naslednika.

"Što efikasnije bude radila armija, to će sukob skorije biti moguće rešiti mirnim putem", rekao je predsednik.

Putin je objasnio da je Belousova predložio za novog ministra odbrane zbog sve većih izdvajanja za vojne potrebe, nakon čega ga je predstavio vojnim komandantima. Belousov je, podsetimo, stekao reputaciju sjajnog ekonomiste u vladi Mihaila Mišustina i ima potpuno poverenje predsednika Rusije.

Putin je dodao da neće biti izmena u sastavu Generalštabu. On funkcioniše ritmično, i uspešno, ocenio je.

foto: Profimedia

"Rad ide po planu koji je odobrila i pripremila komanda i Generalštab. Svi postavljeni zadaci se izvršavaju.

Da, mi svi razumemo da još mnogo toga treba da se uradi, mnoge stvari nisu bile jasne do početka borbi, ni nama, ni svima onima koji se na ovaj ili onaj način u svetu bave izgradnjom svojih oružanih snaga. To je očigledno. Ali to koliko brzo odgovaramo na zahteve vremena uverava nas da ćemo sigurno rešiti sve probleme ove vrste", poručio je ruski lider.

Prema njegovim rečima, Rusija će ove godine za potrebe odbrane i bezbednosti izdvojiti 8,7 odsto ukupnih rashoda ili malo više od toga. To su, kako je ocenio, veliki troškovi, te će biti potrebno veoma pažljivo upravljati njima.

Lider je, takođe, napomenuo da sve veći vojni troškovi ne treba loše da utiču na druge aspekte poput socijalnih obaveza države pred građanima, obrazovanje, zdravstvo, podršku veteranima i tako dalje.

"Nadam se da će se Andrej Belousov na najbolji mogući način nositi sa ovim zadatkom. Između ostalog, on se nedavno, po mojoj direktivi, bavio razvojem bespilotnih letelica i drugih bespilotnih vozila. Ministar odbrane, koji je napustio ovu funkciju, pored obavljanja dužnosti sekretara Saveta bezbednosti, vodiće i Komisiju vojno-industrijskog sektora, i organizovaće rad Federalne službe za saradnju sa stranim zemljama", rekao je lider.

Kurir.rs/RIA/Preneo: P. P.